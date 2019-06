Timothy Ormezzano

TORINO - È finalmente alle battute finali la lunga trattativa tra Chelsea, Juventus e Sarri. La fumata bianca sembra davvero imminente. L'ultimo capitolo della soap opera è atteso tra oggi e domani, i giorni indicati dalle varie parti in causa per mettere nero su bianco il via libera ufficiale del tecnico dal club londinese.

A strettissimo giro è poi atteso il sì di Sarri alla Signora. Con tanto di sbarco a Torino per firma, annuncio e foto di rito. Dopodiché il Comandante potrà tornare a godersi le sue vacanze al mare. Dubai? No, San Benedetto del Tronto.

Nel weekend sono proseguiti i dialoghi sull'indennizzo da 6 milioni previsto dai Blues per rescindere il contratto dell'allenatore con la sigaretta. Nessun braccio di ferro, insomma. Ma la volontà di trovare un'intesa che metta tutti d'accordo. La somma verrà azzerata o in alternativa assorbita da un'operazione di mercato sull'asse Torino-Londra. Non sembra il caso di Emerson Palmieri, molto gradito alla Juve. Il Chelsea, infatti, non sembra intenzionato a cedere il terzino italobrasiliano. La soluzione più probabile è uno sconto dei bianconeri sull'affitto di Higuain. Anziché versare i 9 milioni previsti dall'accordo tra Juve e Chelsea per il prestito semestrale del Pipita, dall'Inghilterra arriverebbe un bonifico di 3 milioni.

Intanto alla Continassa non smettono di sognare un Pogback, ovvero un ritorno di Pogba sotto la Mole. Gli ostacoli, però, non mancano. Anzi, si moltiplicano. Oltre a un cartellino da oltre 120 milioni e un superingaggio intorno ai 15 milioni tocca fare i conti con la concorrenza. Sul francese in uscita dal Manchester United, oltre al Real Madrid, sarebbe infatti piombato anche il Psg. Il Polpo è uno dei grandi acquisti proposti da Leonardo.

L'ex dt del Milan, prossimo a sposare il club parigino, è infatti in ottimi rapporti con lagente Mino Raiola. L'alternativa bianconera a Pogba è sempre Milinkovic-Savic, con il quale è stato raggiunto un accordo di massima. La Lazio non lo valuta meno di 100 milioni, cifra che i bianconeri vorrebbero limare inserendo nella trattativa due contropartite come Spinazzola e Romero (prenotato dal Genoa). Ad assistere al tracollo della Francia di Pogba, sabato sera in Turchia, c'era Paratici.

Il suo blitz è servito soprattutto per incontrare l'agente di Demiral, il cui futuro prossimo sarà bianconero. Il Sassuolo è pronto a cederlo per 15 milioni, ma la Juve prova a scambiare il difensore turco con il centrocampista Traorè, in uscita dall'Empoli.

