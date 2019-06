Timothy Ormezzano

TORINO - È arrivato il Sarry-day. Ieri il neotecnico della Juventus è sbarcato a Torino, con un volo privato atterrato a Caselle alle 19,07.

Poco dopo l'ingresso alla Continassa, dove non c'era nemmeno un tifoso, ma erano presenti Paratici e Nedved (non Agnelli) per il primo summit di mercato, prima di andare a cena ai Roveri. Sarri ha anche provato l'abito preparato dal sarto e le risposte da dare nella conferenza stampa di questa mattina (alle 11) allo Stadium. Le sue prime dichiarazioni ufficiali interromperanno il silenzio assordante calato dopo l'annuncio del matrimonio pubblicato domenica dalla Juve su sito e social network.

Dove sono arrivati tanti commenti piccati (eufemismo) dei tifosi bianconeri e (appena) una dozzina di like da parte dei giocatori della Juve. Di questi l'unico sin qui ad aver speso qualche parola per Sarri è stato Douglas Costa, che intanto si è autoblindato alla Juve: «Non conosco Sarri personalmente, ma a Napoli era stato protagonista di una stagione fantastica. Credo che faremo grandi cose.

Futuro? Ho altri tre anni di contratto e sono convinto di restare a Torino». E ancora: «Con Conte all'Inter e Ancelotti al Napoli sarà più dura in serie A - prosegue Douglas Costa -. Noi faremo il massimo per migliorare. Soprattutto in Champions, il nostro obiettivo. La Juve deve vincere ogni trofeo possibile».

Il brasiliano, tramite il suo entourage, ha chiesto alla Signora un'altra chance per dimostrare il suo valore, ma il futuro bianconero di Alex Sandro non è scontato. Pesa l'ultima stagione trascorsa ai margini della squadra, tra infortuni e atteggiamenti che non sono piaciuti al club. Se arriverà un'offerta da 60 milioni la cessione sarà molto probabile.

La Juve vorrebbe impiegarlo come parziale contropartita tecnica per strappare Pogba al Manchester United.

Intanto il Psg avrebbe declinato una proposta bianconera da 55 milioni per il difensore Marquinhos. In Spagna invece segnalano Theo Hernandez del Real Madrid nel mirino di Madama nel caso della cessione di Alex Sandro.

riproduzione riservata ®

Giovedì 20 Giugno 2019, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA