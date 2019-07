Timothy Ormezzano

TORINO - Due facce della stessa Juve. Brutta nel primo tempo: poco fraseggio, baricentro troppo basso e l'autogol di De Ligt che porta l'Inter sull'1-0. «Matthijs non ha responsabilità - dirà Sarri -, ha disputato la parte del match in cui abbiamo fatto peggio, giocando sotto ritmo». La Juve ha patito anche il peso dell'allenamento svolto poche ore prima del derby d'Italia: «Ho sbagliato a farli lavorare a una temperatura mostruosa. Errore che abbiamo pagato», ammetterà Sarri.

Bianconeri più belli e concreti nella ripresa: «Con più coraggio, abbiamo preso in mano la partita». Secondo gol in due uscite per Cristiano Ronaldo, benché per il nuovo regolamento sui calci di punizione la rete sarebbe stata da annullare. visto che Bonucci era a meno di un metro dalla barriera nerazzurra: «L'Inter ha un'ottima squadra e un grandissimo allenatore - così CR7 -. Abbiamo giocato bene, specie nel secondo tempo, meritando di vincere». In copertina anche Demiral, non solo per il penalty decisivo, e il solito pararigori Buffon: «Ne ha intercettati tre e mezzo su sei: Gigi è un combattente - così Sarri, prima di ribadire le gerarchie -. Il titolare è Szczesny, ma Buffon verrà tenuto in forte considerazione e farà le sue partite». A proposito di portieri, saltato il tavolo con il Benfica per Perin si è fatto sotto l'Aston Villa.

Prosegue intanto il braccio di ferro tra Chiesa e la Fiorentina, con la Juve spettatrice interessata.

Giovedì 25 Luglio 2019, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA