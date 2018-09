Mercoledì 12 Settembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Timothy OrmezzanoTORINO - Doppio problema per Allegri, chiamato a gestire le forze dei big e i musi lunghi di chi è ai margini dell'undici titolare. Il caso più chiacchierato resta quello di Dybala, che rischia la terza panchina consecutiva, domenica contro il Sassuolo. Il numero 10 non rientrerà dagli Stati Uniti prima di domani, con il fuso orario da smaltire. E allora è più che plausibile che il Conte Max insista sul 4-3-3 con gli inamovibili Mandzukic e Ronaldo, più probabilmente Bernardeschi: «Abbiamo una rosa forte e completa, forse siamo i favoriti per vincere la Champions League, ma questo non vuol dire che arriveremo sicuramente in finale», ha detto l'ex viola.Dybala è un problema tattico anche per l'Argentina, che nella notte italiana ha affrontato la Colombia: secondo i media sudamericani il 4-3-3 della Seleccion riduce a un lumicino le sue speranze di giocare con continuità.Quella che non ha mai avuto Rugani, relegato in tribuna in entrambe le partite dell'Italia del ct Mancini, così come altri due outsider come Cragno e Zaniolo. L'addio di Caldara ai bianconeri sembrava poter aprire qualche spazio in più per Rugani, l'eterno incompiuto fermo in questa stagione a zero minuti ufficiali. Difficile immaginare che il prossimo rinnovo del contratto fino al 2023, con stipendio da 2,8 milioni, restituisca il pieno sorriso al difensore toscano.Morale alto invece per Cristiano Ronaldo, che ieri ha incantato tutti con uno stop no look di tacco: «Come dicono i miei compagni, si torna alla realtà. Lavoro fatto», il suo messaggio sui social, con emoticon sorridente. Sorride anche Spinazzola, rientrato parzialmente in gruppo dopo l'intervento al ginocchio dello scorso maggio.Intanto Agnelli, a margine dell'assemblea generale dell'Eca, ha incensato Mandzukic: «E' un ragazzo incredibile, lo adoro. Mario vuole vincere tutto, proprio come la Juventus».