Timothy Ormezzano

TORINO - Dopo CR7, ecco MDL4. I bianconeri si godono Matthijs De Ligt. E intanto non smettono di sognare in grandissimo. Già perché il suo agente Raiola, ieri accolto come una star dai tifosi juventini presenti al J Medical, lascia uno spiraglio aperto per Pogba, un'utopia di mezza estate: «Che fine farà Paul? Il suo destino non è ancora scritto. Vedremo un giorno alla volta. Se tornerà alla Juve? Stessa risposta di prima. Oggi sono qui, domani chissà».

Il problema è doppio: il Manchester United ha detto a più riprese di puntare sul Polpo, tra i migliori nell'amichevole di ieri contro il Leeds, la cui valutazione è superiore ai 130 milioni. Troppi. In entrata i nomi caldi restano quelli di Chiesa e Icardi, ma la priorità adesso è sfoltire l'attacco cedendo Higuain e forse anche Mandzukic e Kean.

«Volete sapere se Moise resterà alla Juve? E' un campione come De Ligt, vedremo», dice e non dice Raiola. Che poi definisce MDL4 come un mix di due fuoriclasse portati da lui a Torino: «Matthijs ha ancora più mentalità e determinazione di Nedved e ha la stessa ambizione di Ibrahimovic. Insomma, ha tutto per diventare quello che vuole: il più forte del mondo».

Raiola festeggia il matrimonio tra De Ligt e Signora, che gli porterà una ricca dote (leggi: commissione), oltre ai 75 milioni destinati all'Ajax: «La Juve è la squadra più adatta per lui. Per un difensore venire in Italia è sempre l'ideale». Poi, però, si lascia scappare una frase che mette qualche apprensione ai bianconeri: «Questa è la tappa giusta per Matthijs».

Il rischio è che il fenomenale centrale olandese sia a Torino di passaggio. Raiola e lo stesso De Ligt hanno voluto inserire una clausola rescissoria da 150 milioni a salire, una porta aperta verso altre destinazioni. La Juve, di contro, ha ottenuto che la clausola non possa essere esercitata prima del 2022.

Il Day-Ligt, ieri a Torino, è cominciato con circa 300 tifosi ad accogliere il 19enne alle visite mediche (Con tanto di cori espliciti: «Portaci la Champions...»). Soltanto Cristiano Ronaldo aveva radunato più bianconeri fuori dal J Medical, dove è passata anche la bella AnneKee Molenaar, alias Miss De Ligt.

L'annuncio ufficiale è atteso per oggi, mentre la presentazione si terrà domani mattina, subito prima della partenza per la tournée in Asia. L'ex capitano dell'Ajax guadagnerà circa 12 milioni a stagione bonus compresi, quasi il triplo di Szczesny e il quadruplo di Rugani.

A proposito di difensori, Sarri ha cinque centrali per due posti: uno sembra di troppo.

A proposito, il Milan si è fatto sotto per Demiral, ma la Juve vuole mantenere il controllo sull'ex del Sassuolo.

riproduzione riservata ®

Giovedì 18 Luglio 2019, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA