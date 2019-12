Timothy Ormezzano

TORINO - Cristiano Ronaldo apre, Higuain chiude. La Juve 2 vince facile (0-2) a Leverkusen con due gol nell'ultimo quarto d'ora. Sarri incassa il 22° risultato utile consecutivo in Europa, 3 in meno del record di Ferguson.

Raddrizza la rotta dopo le due sbandate in campionato. E forse si convince a lanciare il superattacco. È stato infatti Dybala, entrato al posto di Bernardeschi, ad accendere la miccia di entrambi i gol. «Ho aspettato che ci fossero le condizioni per schierarli tutti e tre, il Bayer nella ripresa è calato. Prestazione ok e concentrati al punto giusto», spiega Sarri.

Lunedì, ai sorteggi degli ottavi, alla Juve non dispiacerebbe evitare il Real Madrid e pescare il Lione. «C'è una seconda classificata pericolosissima - avverte Sarri pensando proprio ai merengues -, la favorita per la Champions mi pare il City». I bianconeri non avevano mai subito così tanti tiri (13) nei primi tempi di questa stagione. Il Bayer colpisce un palo con Diaby e Buffon disinnesca una bomba di Bellarabi. A 41 anni e 317 giorni, SuperGigi diventa il secondo giocatore più anziano della Champions dopo Ballotta (43 anni e 252 giorni): «Mai approcciare le partite con la puzza sotto al naso. Le critiche? Sono abituato. Se voglio continuare a giocare devo accettarle».

Bene Danilo, Rugani e Demiral. Male Bernardeschi e Rabiot, molle e impreciso. I tedeschi escono dalla partita appena l'Atletico segna il definitivo 2-0 alla Lokomotiv, vietando al Bayer il secondo posto. CR7 segna, ma è in fuorigioco. Al 66' Sarri attiva la modalità super tridente e sfonda, eguagliando il record di 16 punti nel girone di Champions della Juve 1996-97 e 2004-05. «Questa vittoria ci dà tranquillità e fiducia», dice Higuain.

Domenica, contro l'Udinese, tornerà la Juve 1. Nedved non teme che l'Inter, senza Champions, si accanisca sullo scudetto: «Non mi preoccupa, perché comunque giocheranno in Europa League». Idem Buffon: «L'uscita dell'Inter non cambia niente, in ottica tricolore. Complimenti al Napoli e all'Atalanta».

