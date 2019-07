Timothy Ormezzano

TORINO - Conto alla rovescia per De Ligt in bianconero. La chiusura della maxioperazione è attesa entro la fine della settimana. La Juve vuole il centrale olandese.

E viceversa. L'agente Raiola gioca a carte scoperte: «Spetta all'Ajax trovare l'accordo con la Juve - dice a De Telegraaf - . Il giocatore andrà in ritiro, fingersi malato non è un'opzione per lui . E anche un caso di arbitrato è fuori questione per noi. De Ligt spera solo che la Juve e l'Ajax trovino l'accordo rapidamente». Dalla Continassa filtra ottimismo sulla possibilità di raggiungere l'intesa in tempi brevi. Dopo la prima offerta da circa 60 milioni bonus compresi e il successivo rilancio a quota 65, la Juve deve avvicinarsi il più possibile ai 75 milioni richiesti dall'Ajax. Si attende solo il lieto fine. Ieri, intanto, De Ligt ha risposto presente al raduno dell'Ajax e ha messo un like a un video postato da Cristiano Ronaldo su Instagram.

In attesa del fortissimo classe 1999 olandese, sedotto da un quinquennale da 12 milioni bonus compresi, la difesa si è già ringiovanita molto ingaggiando il centrale 21enne Demiral, il primo turco della storia bianconera. Stessa età e identico ruolo per l'argentino Romero, oggi atteso alle visite di idoneità al J Medical prima di rientrare al Genoa in prestito per una stagione.

La difesa potrà contare anche su un Alex Sandro rigenerato dalla conquista della Copa America. Il brasiliano ha messo il punto esclamativo a una stagione con più ombre che luci prendendosi una doppia rivincita personale su due colleghi accostati in passato alla Juve, Filipe Luis e Marcelo, che l'estate scorsa lo avevano in qualche modo escluso dai convocati per il Mondiale in Russia.

«Tornerò a Torino con lo stesso pensiero di sempre: vincere, giocare bene e migliorare», ha detto Alex Sandro, che al pari degli altri sudamericani reduci dalla Copa America si unirà alla squadra durante la tournée in Asia. Oggi i suoi compagni si sottoporranno alle rituali visite al J Medical. Domani, invece, scatterà il raduno alla Continassa agli ordini di Sarri.

