TORINO - Ci siamo. Tra domani e dopodomani la Juve vuole chiudere per Sarri. L'indennizzo da 6 milioni richiesto dal Chelsea può essere inserito in una operazione di mercato, visto che ai bianconeri interessano Emerson Palmieri e il giovane Castillo. Intanto prosegue la caccia a Koulibaly, uomo di fiducia del tecnico toscano.

Il Napoli non vuole cedere il suo totem, blindato da una clausola da oltre 100 milioni valida solo per i club esteri. La Juve conta sul gioco di sponda di Ramadani, agente di Sarri e Koulibaly. E sulla possibilità di inserire nella trattativa alcune contropartite tecniche.

L'ex bianconero Thuram, ieri a Torino, promuove a pieni voti l'acquisto: «De Ligt o Koulibaly? Il primo è un grandissimo giocatore, ma Koulibaly conosce sicuramente meglio la realtà italiana. Bisogna capire se la Juve vuole un giovane o un elemento più esperto».

A detta di Jorginho, Sarri alla Juve sarebbe vissuto come «un tradimento per i tifosi napoletani». A proposito di cori ngrati, con lui alla Continassa arriverebbe Higuain, ma la sua permanenza all'ombra della Mole non sarebbe affatto scontata. Il ritorno del Pipita sembra più che altro una grana da risolvere. La Juve medita di cedere l'argentino, purché a una cifra intorno ai 36 milioni per evitare di mettere a bilancio una minusvalenza.

Intanto chi sogna Guardiola a Torino ieri ha incassato l'ennesima smentita. «L'anno prossimo in Premier League sarà davvero dura - ha detto il tecnico del City -, ripartiremo da zero». È invece andato sottozero il titolo della Juve in Borsa: ieri, svanito l'effetto-Pep, ha chiuso con una variazione del -2,77%. «È difficile che Guardiola lasci il City - prosegue Thuram -. Quanto a Sarri, non lo conosco a fondo ma so che le sue squadre giocano molto bene. I tifosi possono stare tranquilli: arriverà un grande allenatore e la Juve continuerà a vincere». Infine, a proposito dell'ex totem juventino Conte: «Nessun tradimento - conclude Thuram -. Conte non dimentica i suoi grandi successi con la Juve, ma ha un mestiere da portare avanti all'Inter».

Ieri è arrivato un no anche dal fronte che vede la Signora in lotta con l'Inter per aggiudicarsi il futuro di Chiesa. La Fiorentina non è intenzionata a cedere l'azzurro: «L'attuale proprietà tiene a precisare che Federico è legato alla Fiorentina da un lungo contratto. E quindi, per quanto ci riguarda, Chiesa il prossimo anno giocherà a Firenze». Resta da vedere se la stessa linea verrà mantenuta dalla nuova proprietà che farà capo a Rocco Commisso.

