Timothy Ormezzano TORINO - Ci risiamo. La Juventus non perde di vista Icardi.

TORINO - Ci risiamo. La Juventus non perde di vista Icardi. E viceversa. Ricomincia la telenovela delle ultime due estati, quando i bianconeri avevano provato a portare a Torino il centravanti argentino.

Sei mesi fa le mancate cessioni di Mandzukic e soprattutto Higuain resero tutto più difficile. E Maurito lasciò l'Inter per raggiungere in prestito il Psg. Ma a giugno Paratici ci riproverà. In questi giorni, oltre a parlare dello scambio (saltato) tra De Sciglio e Kurzawa, i dirigenti di Juve e Psg avrebbero infatti già affrontato l'argomento-Icardi. A Parigi sono intenzionati a versare 70 milioni all'Inter per riscattare il cartellino del centravanti che ha sin qui ha fatturato 17 reti e 4 assist in 24 presenze con il club francese. Ma alla finestra c'è la Signora, pronta a riallacciare i contatti anche con la moglie-agente Wanda Nara, rimasta a vivere in Italia con i figli.

Nell'operazione potrebbe rientrare una contropartita tecnica gradita al Psg come ad esempio Pjanic oppure Dybala. «Vedremo quali sono i piani della Juve, se pensano che me ne possa andare nella prossima finestra di mercato o se vogliono che rimanga, ha recentemente detto a The Guardian la Joya, che ha il contratto in scadenza nel 2022.

Rinnovo con corposo aumento dell'ingaggio oppure addio: la decisione verrà presa nei prossimi quattro mesi. Dybala guadagna 7 milioni annui più bonus, più o meno quanto De Ligt, Bonucci, Rabiot e Ramsey. Per prolungare la sua love story con la Signora servono quasi 10 milioni annui, per quello che diventerebbe il secondo bianconero più pagato dopo Cristiano Ronaldo.

È intanto è ai saluti Emre Can, pronto a raggiungere il Borussia Dortmund per circa 30 millioni tra prestito e obbligo di riscatto. Oggi visiet mediche in Germania. Il centrocampista avrebbe rinunciato alla buonuscita pur di ritrovare spazio per giocarsi un posto agli Europei con la Germania.

Alla Continassa, infine, si lavora in vista del lunch game di domenica contro la Fiorentina. Ieri è rientrato in gruppo Cristiano Ronaldo, che agirà con Dybala e molto probabilmente Ramsey tra le linee del 4-3-1-2. Ma Sarri contro i viola potrà contare anche su Pjanic e De Ligt, oggi attesi in gruppo dopo aver svolto un lavoro personalizzato.

Venerdì 31 Gennaio 2020, 05:01

