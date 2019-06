Timothy Ormezzano

TORINO - Cercasi top player a centrocampo. E' l'annuncio idealmente appeso in bacheca dalla Juventus, che intanto prepara il Sarri-Day: domani alle 11 il nuovo tecnico verrà presentato nella sala Gianni e Umberto Agnelli dell'Allianz Stadium, la stessa location dove l'estate scorsa fu esposto al mondo Cristiano Ronaldo.

Il ritorno di Pogba non è un sogno. Il francese è al centro di una trattativa per riportarlo in quella città dove è letteralmente esploso e dove conserva molti amici. Ma la concorrenza del Real Madrid è una specie di incubo per i bianconeri. Alla Casa Blanca puntano forte sull'amicizia che lega Zidane al suo connazionale Pogba e preparano un'offerta da 120 milioni, vicina alla richiesta-monstre da 165 milioni avanzata dal Manchester United.

Le alternative bianconere? C'è Milinkovic-Savic, che ha già un principio di accordo con la Signora. Manca però l'intesa con Lotito, che lo valuta 100 milioni. C'è l'altro osservato speciale Zaniolo, ma la Roma non sembra intenzionata a cedere il suo gioiellino. E così si scalda la pista che porta a Rabiot, una soluzione dai costi molto più contenuti. «La Juve mi ha cercato, ci siamo parlati», aveva confermato la scorsa settimana il centrocampista di 24 anni, in vacanza in un resort di Porto Ercole. Secondo la trasmissione spagnola El Chiringuito Tv l'affare è già fatto: il francese il 30 giugno chiuderà la sua esperienza al Psg per diventare bianconero ai primi di luglio.

L'accordo, stando ai rumors, prevede un contratto quinquennale da circa 7 milioni a stagione, oltre a un bonus alla firma di ben 10 milioni. Si tratta di una sorta di premio al suo procuratore, mamma Veronique, per aver fatto andare il figliolo in scadenza di contratto con il club parigino. Insomma, dopo Ramsey la Juve vuole piazzare un altro grande colpo a costo (quasi) zero: l'allievo Paratici ha imparato la specialità dal maestro Marotta. I bianconeri risparmierebbero così un tesoretto da investire su De Ligt, Marquinhos o più probabilmente Chiesa. Senza perdere di vista Icardi, altro nome molto caldo e gradito da Sarri.

