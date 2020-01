Timothy Ormezzano

TORINO - Caos è l'anagramma di caso. E alla Juve c'è un certo caos provocato dal caso-Dybala. L'argentino non ha gradito (eufemismo) il cambio con Higuain comandato da Sarri nella ripresa di Roma-Juve. Vuoi perché era il miglior bianconero in campo, vuoi perché si trattava dell'undicesimo richiamo in panchina della stagione.

Dopo le scintille in partita, con uscita di scena polemica della Joya, c'è stato un seguito piuttosto elettrico. «Paulo si è lamentato per la sostituzione? Non me ne può fregare di meno», ha tranciato Sarri. Che poi ha puntato il dito contro i media: «Se i giocatori che si comportano così venissero scuoiati dalla stampa probabilmente non lo rifarebbero, se invece gli si dà sempre ragione...». No, Dybala non pagherà l'insubordinazione con una multa. D'altronde, è ancora troppo fresco l'episodio della fuga dalla panchina di Cristiano Ronaldo, sbottato nella ripresa di Juve-Milan. Meglio non aumentare ulteriormente la distanza tra la gestione del privilegiato CR7 e quella dei suoi compagni di squadra. Di fatto però continuano i saliscendi di Dybala che dopo l'estate trascorsa in vetrina, con cessione in Premier saltata all'ultimo, si è (ri)consacrato in bianconero senza però ottenere lo status di intoccabile.

Dal caso-Dybala al crack-Demiral. La Juve ha vinto il titolo di campione d'inverno, che 18 volte su 25 ha indicato chi avrebbe poi vinto lo scudetto nell'era dei tre punti a vittoria, ma ha perso il difensore turco fino alla fine della stagione. Il ko patito domenica sera sul terreno (infame) dell'Olimpico, che ha messo ko anche Zaniolo, si è infatti rivelato essere una rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro. Demiral , passato dalla gioia del primo gol in bianconero al dramma del ko, verrà operato giovedì: «Ringrazio chi mi è stato vicino - il suo tweet -. Tornerò sicuramente più forte. Ci vediamo agli Europei».

Difficile portare Romero a Torino con sei mesi di anticipo rispetto agli accordi con il Genoa. Alla Continassa si limiteranno a bloccare la cessione di Rugani, in attesa del rientro di Chiellini, atteso ai primi di marzo.

Intanto domani sera allo Stadium arriverà l'Udinese per gli ottavi di Coppa Italia. Sarri darà spazio a chi ha sin qui giocato meno (Buffon, Rugani e Danilo tra gli altri). Fuori uso De Sciglio, bloccato per una decina di giorni da un'elongazione dell'adduttore. Probabile provino per Bernardeschi nel nuovo ruolo di mezzala. Un esame da non fallire, per provare a tenersi stretta la Juve e rilanciarsi anche in ottica azzurra.

