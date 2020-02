Timothy Ormezzano

TORINO - C'è una capolista perfettibile. Oltre al cosiddetto sarrismo, che dopo sei mesi non ha ancora attecchito in una squadra poco giochista, alla Juventus mancano reti, soprattutto quelle dei centrocampisti. Un problema (parzialmente) oscurato dai gol a raffica segnati dal neo 35enne Cristiano Ronaldo, la cui causa civile per chiudere definitivamente la vicenda con la modella Mayorga (che lo accusò di stupro) verrà risolta in sede di arbitrato.

I bianconeri hanno il quarto miglior attacco del campionato e, con 43 reti all'attivo, il terzo peggior attacco delle loro ultime otto stagioni (e mezza) trionfali: di meno, dopo 22 giornate, segnò solo la prima Juve di Conte (33 gol) e la seconda di Allegri (42). Il dato più preoccupante? Chi gioca nella terra di mezzo ha messo a segno appena 4 reti (3 di Pjanic, 1 di Ramsey), soltanto il 9,3% del fatturato in campionato. Il piatto piange. A centrocampo mancano gli acuti in Serie A di Douglas Costa, Cuadrado, Bernardeschi, Betancur e Matuidi, tutti in gol (con grande parsimonia) soltanto nelle coppe. Mai una gioia dagli altri centrocampisti Rabiot, Khedira e dall'ormai ex bianconero Emre Can.

Sta deludendo le aspettative Ramsey, escluso per scelta tecnica nelle ultime due giornate. Il gallese, vuoi anche per i soliti guai fisici, a oggi non ha mai giocato una partita per tutti i 90 minuti. Il rischio, per lui, è di avere sempre meno chance da trequartista, vista la concorrenza di Dybala e il progressivo ritorno dal 4-3-1-2 al 4-3-3, con l'innesto di Douglas Costa.

Di certo, Ramsey si giocherà la conferma nei prossimi quattro mesi: se non farà breccia nel calcio di Sarri potrebbe tornare in quella Premier League che non lo ha certo dimenticato. Altra certezza: in estate la Juve si concentrerà proprio sul potenziamento del centrocampo. C'è un piano per riportare Pogba a Torino. E sono più che mai aperte anche le piste per arrivare a Tonali e Allan, due innesti assai ambiti da Sarri.

Giovedì 6 Febbraio 2020, 05:01

