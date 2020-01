Timothy Ormezzano

TORINO - C'è un Toro ferito e umiliato che cerca immediato riscatto dopo aver toccato il fondo. Il surreale 0-7 subìto sabato sera dall'Atalanta è la peggiore sconfitta della (gloriosa) storia granata insieme a un 7-0 incassato nel 1950 in casa del Milan. Corsi e ricorsi. Proprio dalla Milano rossonera ripartiranno questa sera (ore 20,45) Belotti e compagni, cercando il pass per quelle semifinali di Coppa Italia (contro la Juve) mai raggiunte in tutta la gestione Cairo.

Sempre assenti gli infortunati Ansaldi, Baselli e Zaza, oltre a Parigini e Iago Falque ormai pronti a lasciare la squadra, si rivedrà la formazione dell'ultima preoccupante uscita in campionato, con Lyanco (o Bremer) e Aina al posto di Djidji e Laxalt, mentre il baby Millico è in ballottaggio con il deludente Verdi. Per isolarsi dalla contestazione dei tifosi, inviperiti con il presidente Cairo e il tecnico Mazzarri, e intanto per fare quadrato a autoprocessarsi, il Toro ha trascorso due giorni in ritiro nel centro sportivo di Novarello.

La sfida del Meazza sembra l'ultima spiaggia per Mazzarri, che si è scusato senza però rassegnare le dimissioni per la «prestazione indifendibile offerta contro la Dea. Il tecnico ha incassato la fiducia di Cairo: «Non c'è nessun ultimatum».

In caso di altro tracollo, per la successione di Mazzarri si fanno i nomi di Prandelli, Ballardini, Di Biagio e degli ex granata De Biasi e soprattutto Longo, che nel 2015 vinse col Toro lo scudetto con la Primavera.

