Timothy Ormezzano TORINO - C'è un tabù Olimpico da sfatare, per la

TORINO - C'è un tabù Olimpico da sfatare, per la Juventus, che non vince in casa della Roma dal 2014. E c'è intanto un titolo di campione di inverno da provare a strappare all'ultima giornata all'Inter, in vantaggio nella differenza reti, in caso di arrivo alla pari al giro di boa. In ben otto degli ultimi dieci anni la regina d'inverno ha poi messo le mani sul tricolore: l e eccezione nel 2015-16 e nel 2017-18, quando la prima del girone di andata fu il Napoli ma lo scudetto andò alla Juve. Corsi e ricorsi.

La scorsa stagione la Signora conquistò il titolo invernale proprio dopo un 1-0 sulla Roma firmato allo Stadium da Mandzukic. «Lo scudetto? Inter e Lazio stanno facendo una stagione incredibile, ma noi siamo pronti a battagliare fino alla fine - promette Matuidi ai microfoni di Sky Sport - . Vogliamo vincere tutti i trofei in palio».

Domenica sera la Juve andrà in casa di quella Roma battuta a domicilio in uno solo degli ultimi nove incroci tra campionato e Coppa Italia. Accadde l'11 maggio 2014, quando un gol in pieno recupero di Osvaldo diede alla Juve di Conte il successo per 0-1 e il record di 99 punti in Serie A (poi portato a 102 punti).

«Ci attende una sfida molto difficile - avverte Matuidi -, perché la Roma è una grande squadra con un gioco molto offensivo, un po' come la Juve. Giocando in casa, loro potranno contare sulla spinta dei tifosi della Roma. Dovremo essere pronti a fare una grande partita per vincere. Perché la Juve gioca sempre per il massimo risultato». Matuidi agirà in un centrocampo francofono: con lui ci saranno Rabiot e Pjanic, contro di lui Veretout e Diawara. Tra i pali ci sarà l'ex giallorosso Szczesny, il cui rinnovo fino al 2024 è ormai definito. Qualche dubbio in difesa, dove sono praticamente certe le presenze di Cuadrado, Bonucci e Alex Sandro, con Demiral ancora in vantaggio su De Ligt.

L'olandese rischia la quinta panchina consecutiva: il caso è più aperto che mai, acuito dagli 85,5 milioni spesi dalla Juve per il suo cartellino. Probabilmente De Ligt rientrerà tra i titolari soltanto mercoledì negli ottavi di Coppa Italia, quando allo Stadium arriverà l'Udinese. In attacco invece si va verso la conferma di Ramsey alle spalle di Cristiano Ronaldo e Dybala, quest'ultimo a segno una sola volta in casa della Roma nell'ormai lontano 2015. Higuain ieri ha lavorato a parte per via di un leggero affaticamento alla coscia sinistra: nulla di grave, ma comunque abbastanza per immaginarlo inizialmente in panchina.

Venerdì 10 Gennaio 2020, 05:01

