Timothy Ormezzano TORINO - C'è aria di (doppio) derby, per Cristiano Ronaldo.

TORINO - C'è aria di (doppio) derby, per Cristiano Ronaldo. L'ex totem del Real Madrid domani (ore 21) affronterà gli ex cugini dell'Atletico Madrid e la loro stella più brillante, il suo connazionale portoghese Joao Felix. CR7 ritrova la squadra a cui ha segnato più gol in carriera (25 reti in 33 incroci) dopo il Siviglia (27 reti in 18 incroci).

Il conteggio include due triplette, l'ultima realizzata a marzo allo Stadium, dove Cristiano da solo rimontò il 2-0 dell'andata. «Conosciamo bene l'Atletico, lo abbiamo affrontato anche in un'amichevole estiva - ricorda Matuidi -. Non sarà facile, ma andremo a Madrid per fare il risultato. La Juve è tra le squadre che possono vincere la Champions».

Ronaldo al Wanda troverà la stessa (pessima) accoglienza della stagione scorsa, quando fu definito evasore e stupratore dai tifosi locali. Il caso-Mayorga, benché archiviato, è ancora nei suoi pensieri: «Quella vicenda mi ha fatto stare male». Cristiano, durante l'intervista su ITV, è scoppiato a piangere ricordando suo padre José morto troppo presto: «Non l'ho mai davvero conosciuto, era sempre ubriaco. Io sono diventato un numero uno e lui non mi ha visto».

Ma CR7 al Wanda Metropolitano giocherà anche un derby in salsa lusitana con Joao Felix, inutilmente inseguito dalla stessa Juve. Con 126 milioni più 12 di commissione l'Atletico ha prelevato dal Benfica questo fenomeno di 19 anni paragonato a Kakà e Rui Costa, destinato a dominare il calcio Anni Venti insieme con Mbappè.

I Colchoneros hanno scelto Joao Felix dopo aver a lungo monitorato Dybala, che rischia la quarta panchina consecutiva. Già, perché per il posto liberato in attacco da Douglas Costa (lesione del semimembranoso, almeno un mese di stop) sono in pole Bernardeschi e Cuadrado, mentre Bentancur è pronto a rimpiazzare Pjanic che, escluse lesioni muscolari, oggi sosterrà il provino decisivo. Quattro furono anche le panchine in fila che collezionò Dybala l'anno scorso, proprio dopo una sua deludente prestazione in casa dell'Atletico Madrid. Dal Wanda al Wanda, la Joya insegue un'occasione per dare la svolta a una stagione cominciata come si era conclusa quella scorsa: nell'anonimato.

