Timothy Ormezzano

TORINO - C'è anche Cuadrado tra i bianconeri cedibili, alla pari di Douglas Costa e Dybala, il cui futuro sembra legato a doppio filo a quello di Allegri: tra l'argentino e il tecnico, a Torino ne resterà soltanto uno. Il colombiano in scadenza nel 2020 potrebbe infatti pagare con l'addio una stagione vissuta ai margini, visto che per quattro lunghi mesi è rimasto in infermeria.

Al rientro, poi, non ha superato l'esame da mezzala, il nuovo ruolo in cui lo ha testato Allegri nelle ultime due uscite della Juventus. Cuadrado ha diverse spasimanti, tra Premier League, Liga e serie A. In testa, a detta del Daily Mail, ci sono Watford e West Ham, due club che hanno già fatto shopping in Italia. Forte anche l'interesse del Siviglia, in ottimi rapporti con il club bianconero. Ma non si può scartare nemmeno l'ipotesi di un trasloco da Torino alla Milano rossonera.

In estate potrebbe lasciare la Juve anche Khedira, che ieri si è sottoposto in Germania a un intervento in artroscopia di pulizia al ginocchio destro. Il tedesco rientrerà tra tre o quattro mesi. Per il derby di venerdì allo Stadium contro il Toro, Allegri recupererà Bentancur e Caceres, ma dovrà fare ancora a meno di Dybala e non potrà contare nemmeno su Alex Sandro, alle prese con un trauma distrattivo alla coscia destra.

Tornando al mercato, la new entry in orbita bianconera è Trippier, terzino destro della Nazionale inglese e del Tottenham, che avrebbe già trovato in Aarons del Norwich il suo sostituto. Su Trippier, valutato circa 25 milioni, a detta del Daily Express c'è anche il Napoli. Si complica invece la caccia a Varane, blindato al Real da Zidane. Il sogno resta De Ligt, le alternative più accessibili Ruben Dias (Benfica), Savic (Atletico Madrid) e soprattutto Manolas (Roma).

Intanto prosegue la lite tra Max Allegri e Lele Adani, quest'ultimo intervenuto a gamba tesa sul tecnico bianconero: «È stato scortese, maleducato e arrogante. Io antijuventino? No, sono a favore del calcio. Detto questo, se lo incontrassi lo saluterei, io non porto rancore».

riproduzione riservata ®

© RIPRODUZIONE RISERVATA