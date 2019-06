Timothy Ormezzano

TORINO - C'è anche Allegri a rallentare l'insediamento di Sarri sulla panchina bianconera. Già perché l'ex allenatore della Juventus è nella lista dei papabili per la guida del Chelsea. A Londra vogliono scegliere il successore del Comandante entro domani. Allegri, però, avrebbe declinato la proposta, perché sarebbe orientato a regalarsi un anno sabbatico.

In pole per raccogliere l'eredita ai Blues di Sarri, ieri salutato sui social da un azionista del Chelsea, resta dunque Lampard, seguito da Benitez, Vieira, Allegri, Javi Gracia e Mourinho. Ancora 48 ore e il matrimonio tra Sarri e Signora si potrà celebrare. Alla Continassa attendono l'imminente via libera dall'intermediario Ramadani, al lavoro anche sul fronte per Chiesa.

La Juve ha l'accordo con il giocatore, ma l'impresa è convincere il nuovo presidente viola Commisso a cedere il suo gioiello. Se l'Inter si è defilata dalla corsa per Chiesa, ieri il Napoli si è tolto dal novero delle pretendenti per Icardi («non lo compro», ha tagliato corto De Laurentiis), spianando la strada che porta l'argentino a Torino. Purché a una cifra non superiore ai 60-70 milioni e senza coinvolgere Dybala nella trattativa con i nerazzurri. Si può fare. Anche secondo i bookmakers, che quotano a 1,65 un passaggio di Icardi alla Juve, mentre la sua permanenza all'Inter paga 3,5 volte la posta. A seguire Napoli (7,5) e Psg (10).

Da Ramadani a Raiola, altro agente in stretto contatto con la Signora. Nel suo ricco bouquet di giocatori ci sono infatti due osservati speciali dei bianconeri come De Ligt e quel Pogba in rotta con la tifoseria dello United: «Forse la gente crede che i 105 milioni del mio cartellino li abbia intascati io Non so perché mi criticano così». Con Raiola la Juve discute anche i rinnovi di contratto di Kean e Matuidi, entrambi in scadenza nel 2020. E intanto sonda un giovane assistito del noto procuratore: è il caso di Luca Pellegrini, l'esterno di proprietà della Roma reduce da una stagione in prestito a Cagliari.

riproduzione riservata ®

Mercoledì 12 Giugno 2019, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA