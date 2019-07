Timothy Ormezzano

TORINO - Anno (sportivo) nuovo, Juve nuova. «Diamo via al nostro domani», ha twittato il club bianconero. Oggi, primo giorno della nuova stagione calcistica, verrà rivelata la seconda maglia, tutta bianca con logo e scritte rosse. Intanto la squadra-mercato si è portata molto avanti con il lavoro. In questi giorni si chiuderà l'operazione con l'Ajax per De Ligt, in arrivo per quasi 80 milioni con un superingaggio da 12 milioni bonus inclusi. Ieri mattina si è intanto sottoposto alle visite mediche Luca Pellegrini, prima di firmare un quinquennale da 1,3 milioni a salire: Sarri deciderà se tenere l'ex terzino della Roma come vice Alex Sandro oppure dare il via libera a un prestito (al Sassuolo?).

Nel tardo pomeriggio a Torino è invece sbarcato Rabiot, stamani atteso dalle visite mediche. Oltre a un contratto fino al 2024 da 7 milioni a stagione più bonus è in arrivo una paghetta da ben 10 milioni per mamma Veronique, la vulcanica agente del giocatore: è il premio per aver portato il figliolo in scadenza di contratto con il Psg. Con Rabiot la Juve si è assicurata un 24enne fisico e tecnico, che al pari dell'altro parametro zero Ramsey può giocare da centrocampista o all'occorrenza da trequartista.

Nonostante il soprannome di Duca e l'aspetto aristocratico, Rabiot è cresciuto nel quartiere Kennedy di Creteil, in una zona di case popolari abitate soprattutto da maliani e senegalesi. E cioè a una cinquantina di chilometri dal paese natale di Pogba che, stando al quotidano spagnolo As, non ha pensieri che per la Signora. Il Polpo non vuole andare in tournée in Australia con il Manchester United e, sempre secondo la testata iberica, avrebbe contattato telefonicamente Sarri per esternargli la sua voglia di tornare in bianconero.

Per riportare Pogba alla base oppure per tentare l'assalto a Icardi, altro profilo graditissimo da Sarri, la Juve avrà prima bisogno di fare cassa attraverso una cessione eccellente. In questo caso l'indiziato numero uno resta sempre Dybala, oltre al suo connazionale Higuain, che a un possibile approdo alla Roma, preferirebbe la Juve o un club estero: «In Italia Gonzalo giocherà solo in bianconero», così il fratello agente Nicolas. Se Icardi è rappresentato dalla moglie-agente Wanda, per la Joya e il Pipita bisogna invece passare dai loro fratelli-procuratori Mariano e Nicolas, appunto. Insomma, saranno tutti affari di famiglia.

