Timothy Ormezzano

TORINO - Amici contro. Sarri e Mihajlovic, avversari nell'anticipo di domani sera (20,45) allo Stadium tra Juventus e Bologna, sono legati dalla primavera del 2015, quando Sinisa, allora tecnico della Samp, andò a Empoli per assistere agli allenamenti di Maurizio. I due rivoluzionari del pallone trascorsero due giorni a stretto contatto. Si scambiarono esperienze, metodologie e complimenti.

«Ringrazio Sarri per la disponibilità, lo stimo molto», disse Miha, la cui presenza domani dipende dal meteo: in caso di forte pioggia, seguirà la partita da uno sky box dello Stadium. «Per me parlare di calcio con Miha è un piacere e un onore», replicò Sarri. L'amicizia si cementò a tavola, durante una cena a base di bistecche alla fiorentina. Un piatto sacro che Mihajlovic profanò con abbondante senape. Nell'estate di quel 2015 i loro destini si incrociarono: Sarri doveva andare al Milan ma finì al Napoli, Miha doveva andare al Napoli ma finì al Milan. «Sinisa mi disse che non mi aveva trovato per due settimane - spiegò De Laurentiis -, ma non è che io non abbia niente da fare. E così ho scelto un professore umile come Sarri».

Corsi e ricorsi. Mihajlovic sfiorò in due circostanze la panchina ora occupata da Sarri. La scorsa estate e soprattutto nel 2014, quando Nedved, suo ex compagno ai tempi della Lazio scudettata, indicò l'allenatore serbo per la successione di Conte: «Andai a parlare con Marotta e Nedved, era tutto fatto. Ma alla fine Conte decise di restare, salvo dimettersi due mesi dopo, quando a Torino andò Allegri».

La Juve ha intanto recuperato Danilo e Ramsey, ma molto probabilmente affiderà ancora i loro ruoli a Cuadrado e Bernardeschi.

Rientro vicino anche per De Sciglio e Douglas Costa, che ieri hanno però ancora lavorato a parte. In attacco Higuain sembra in leggero vantaggio su Dybala per duettare con Cristiano Ronaldo, che nei tre precedenti con il Bologna non ha mai segnato.

Infine è pronto il piano-rinnovi di Paratici. Oltre ai contratti in scadenza di Cuadrado e Matuidi, la Juve vuole prolungare anche dal 2021 al 2024 l'accordo con Szczesny, con aumento da 4 a circa 4,5 milioni. Probabile pure il rinnovo di Higuain, con richiesta di spalmare il suo maxi ingaggio su una stagione in più.

riproduzione riservata ®

Venerdì 18 Ottobre 2019, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA