Timothy Ormezzano TORINO - Altra puntata della telenovela legata alla conferma

TORINO - Altra puntata della telenovela legata alla conferma di Allegri. E altra fumata grigia, ieri alla Continassa, con le parti che si sono date un nuovo appuntamento per il pomeriggio di oggi, quando si dovrebbe finalmente arrivare a una conclusione.

La trattativa-fiume prosegue. La sensazione, suffragata da alcuni spifferi, è che si stia andando verso un'intesa, dunque un sesto anno con il livornese al timone. Ma non si possono escludere nuovi colpi di scena.

Mercoledì sera c'era stata la cena informale tra il presidente Agnelli e Allegri, un incontro interlocutorio che non ha definito il futuro del tecnico toscano. Ieri il secondo round, alla presenza anche di Nedved e Paratici, i responsabili del progetto sportivo bianconero. Sul tavolo il rinnovo del contratto del Conte Max, perché alla Juve non si comincia mai una stagione con l'allenatore in scadenza, ma anche se non soprattutto le strategie del mercato estivo. Allegri vorrebbe una mezza rivoluzione, con l'innesto di cinque giocatori di qualità. Il club vuole invece puntellare un organico giudicato già molto competitivo. Ecco il nodo principale della questione, della contesa.

A proposito di mercato, su Dybala ancora più del Bayern e dello United c'è l'Atletico Madrid, a caccia del sostituto di Griezmann. Passando ai Colchoneros l'argentino otterrebbe un ingaggio intorno ai 9 milioni. Il fratello della Joya, Gustavo Dybala, apre all'addio ai bianconeri: «Paulo ha bisogno di cambiare. Non è più a suo agio in Italia, come molti altri giocatori della Juve. Non è l'unico che se ne andrà». In tema di cessioni illustri è molto più probabile l'addio di Cuadrado, in scadenza nel 2020.

Il colombiano, valutato 25-30 milioni, ha offerte in Premier League (West Ham e Watford) e Liga (Siviglia e Valencia), ma la Juve spinge per una soluzione italiana. L'idea è di farlo tornare alla Fiorentina, come parziale contropartita tecnica nell'operazione per Chiesa, monitorato anche dall'Inter.

Si avvicina intanto l'ultimo impegno interno della stagione, domenica (alle 20,30) contro l'Atalanta allo Stadium. Dopo Mandzukic e Rugani, ieri Allegri ha recuperato anche Bonucci ma ha perso Chiellini, alle prese con un nuovo problema al polpaccio sinistro.

Oltre alla doppia festa-scudetto by night, con la premiazione dei bianconeri e nell'intervallo delle Juventus Women bicampionesse d'Italia, ci sarà l'addio di Barzagli. Il difensore, all'ultima recita davanti al suo pubblico, potrebbe entrare nello staff tecnico di Conte, alla corte dell'Inter

Venerdì 17 Maggio 2019, 05:01

