Timothy Ormezzano TORINO - Alla Juventus è aperto il casting per il ruolo

TORINO - Alla Juventus è aperto il casting per il ruolo di trequartista. Sarri, sempre più deciso a insistere sul 4-3-1-2, ha davvero l'imbarazzo della scelta.

Il tecnico ha infatti a disposizione ben sei candidati. Ci sono soluzioni più difensive, come Bernardeschi, Bentancur e pure Rabiot: i profili migliori per affondare il pressing sulla fonte di gioco degli avversari. Le scelte più offensive rispondono invece ai nomi di Ramsey, Dybala e Douglas Costa. Già, la (momentanea?) scomparsa del 4-3-3 costringe anche l'esterno brasiliano a cambiare ruolo, cercando fortuna e spazio tra le linee proprio come aveva fatto ai tempi lontani dello Shakhtar Donetsk e molto più recentemente nel finale di Juventus-Genoa. «Se Douglas Costa impara due o tre movimenti può essere devastante anche in quel ruolo», ha garantito Sarri.

La parte di trequartista sulla carta ha un solo specialista, Ramsey, il grande favorito per giocare tra le linee domani sera (ore 18,55) in casa della Lokomotiv Mosca, alle spalle del tandem formato da Cristiano Ronaldo e uno tra Higuain (favorito) e Dybala. Alla RZD Arena i bianconeri cercano una vittoria per volare a +7 dal terzo posto e blindare per il sesto anno consecutivo l'accesso agli ottavi di Champions.

A 39 giorni di distanza dall'ultima sua apparizione tra i titolari, Ramsey è dunque pronto a riprendersi il posto appaltato nel mese scorso a Bernardeschi. Quest'ultimo, insieme a Douglas Costa, tornerà molto probabilmente utile a gara in corso, visto che il gallese non ha ancora 90 minuti nelle gambe.

Se Sarri cerca il trequartista, Cristiano Ronaldo cerca invece quel gol che in trasferta gli manca da troppo tempo. L'ultimo suo centro lontano dallo Stadium risale addirittura al 27 aprile scorso, al Meazza nerazzurro, in occasione di Inter-Juventus 1-1. Da allora sono passati più di sei mesi, un periodo di astinenza che, parlando di CR7, assume i contorni di un'era geologica. L'anno scorso il fuoriclasse portoghese ottenne uno dei suoi tanti record proprio in trasferta, diventando il primo calciatore nella storia della serie A a essere andato a segno per 9 partite consecutive fuori casa nello stesso torneo. Il migliore nei maggiori campionati europei è il suo eterno rivale Messi, che nella Liga del 2013 arrivò a 13 trasferte consecutive con gol.

Martedì 5 Novembre 2019, 05:01

