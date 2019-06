Timothy Ormezzano

TORINO - A volte ritornano. E spaccano l'opinione pubblica. Se tutti i tifosi bianconeri sono d'accordo con un Pogba-bis, molti non condividono la scelta della Juve di richiamare Buffon, destinato a tornare per una stagione prima di cominciare una nuova sfida da dirigente. C'è chi sui social la definisce una «minestra riscaldata».

Chi teme «una sua presenza troppo ingombrante» e chi chiede che le gerarchie siano ben chiare: «Szcesny titolare, SuperGigi riserva». Tra gli scettici c'è anche l'ex portiere bianconero Rampulla, intervenuto a RBN: «Smettere è dura, lo so. Ma non capisco perché tornare per restare un anno in panchina».

Insomma, in molti sostengono che il finale dell'epopea bianconera dell'ex capitano fosse già stato scritto. Non è d'accordo il portiere che, dopo l'addio al Psg, vuole tentare l'ultimo assalto alla Champions League, la sua dolce ossessione.

L'altro obiettivo è conquistare il suo 10° scudetto, al netto dei due titoli cancellati da Calciopoli, giocando almeno le 8 partite che gli servono per arrivare a quota 648 in serie A e scavalcare l'attuale primatista Paolo Maldini.

Rifiutate le offerte arrivate da Barcellona, Fluminense e Porto, Buffon è dunque a un passo dalla Signora. Come dice (e non dice) il suo agente Martina: «Gigi alla Juve? Può darsi, nel caso parta Perin. Buffon ha quasi 42 anni ma sta bene. Non c'è ancora un accordo, vediamo cosa succede». Poi, in merito all'ingaggio: «Sento dire che sarà il più pagato della rosa dopo Ronaldo, ma è una stupidaggine».

Il secondo stipendio più alto dopo quello da 31 milioni di CR7 lo otterrà con ogni probabilità De Ligt, destinato a incassare 7,5 milioni annui più facili bonus: «La mia prima maglia da calcio è stata quella di Cristiano Ronaldo», ha rivelato l'olandese. Che, secondo Radio Catalunya, al 95% vestirà il bianconero, dopo aver respinto le proposte del Psg e del Barcellona. Strada spianata anche per Rabiot, per il quale alla Continassa è partito il countdown: l'annuncio può arrivare già lunedì.

Intanto si parla di un maxiscambio sull'asse Torino-Roma: Perin, Higuain e uno tra Spinazzola o Cuadrado in giallorosso, Zaniolo e Pellegrini in bianconero. Pura suggestione, al momento. Anche perché il Pipita non sembra disposto a tagliarsi lo stipendio da 7,5 milioni a stagione. La Juve infine non perde di vista Icardi, l'oggetto del desiderio di Sarri. Prende di nuovo quota la possibilità di uno scambio inizialmente non contemplato dalla dirigenza bianconera: Dybala all'Inter, Maurito (più conguaglio) alla Juve. Si vedrà.

