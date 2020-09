Timothy Ormezzano

Suarez, c'è posto per te. Il neobianconero Arthur sponsorizza l'arrivo alla Juve del suo ex compagno al Barcellona. Il Pistolero uruguaiano ha accettato l'offerta bianconera (triennale da 10 milioni netti annui), ma ha bisogno di tempo per svincolarsi dal club catalano ottenendo una buonuscita. Dall'altra parte ci sono Dzeko e la Roma, che hanno un accordo totale con la Juve ma attendono che il Napoli sblocchi Milik, il sostituto in giallorosso del bosniaco. Chi farà prima? Arthur spera che sia Suarez: Non ho parlato con Luis dice Arthur -, non conosco la sua situazione, ma lui è un grandissimo giocatore. Se arrivasse qua, sarebbe sicuramente un valore aggiunto. A proposito di valore, quello economico di Arthur è molto elevato: con i suoi 82 milioni bonus compresi è il colpo più costoso d'Europa. Volete sapere se valgo tutti quei soldi? E' una questione spinosa ribatte il centrocampista brasiliano -, queste sono le cifre che girano nel mondo del calcio, non mi voglio fissare sui numeri. Provo grande entusiasmo e voglia di onorare gli impegni presi. E ancora, a scanso di equivoci: Sono in una squadra unica, la Champions è la priorità.

Dove giocherà il nuovo numero 5 bianconero? Secondo Pirlo, che dovrà fare a meno dell'infortunato Bernardeschi almeno per una quindicina di giorni, Arthur può interpretare due o tre ruoli. Mezzala, regista o mediano nel centrocampo a due. Il brasiliano si dice pronto a tutto: Posso coprire tutte le posizioni della mediana. Ieri giocava con Messi, oggi con Cristiano Ronaldo: Essere in squadra con CR7 è quasi la realizzazione di un sogno. Ma Arthur apprezza anche il suo nuovo Maestro: Pochi hanno giocato a calcio come Pirlo, sono onorato di avere un allenatore come lui. Intanto ieri la Regione Piemonte ha chiesto di autorizzare l'apertura dello Stadium, presentando il piano di di sicurezza elaborato dalla Juventus per far tornare i tifosi.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 3 Settembre 2020, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA