Timothy Ormezzano

Smetto a fine stagione, anzi no. Gigi Buffon gioca con la data di scadenza della sua carriera extra-large. «Nella mia testa c'è davvero un limite massimo che è giugno 2023 - ammette il portiere al Guardian . Veramente non andrei oltre. Ma potrei anche decidere di smettere dopo i prossimi quattro mesi».

Difficile che accada, facile invece che entro aprile il 43enne apra al rinnovo del suo contratto con la Juve in scadenza a giugno. «Finché salto e non striscio...», disse lo stesso Buffon una settimana fa. E ancora, a ribadire l'ottimo stato di forma: «Si dice che alla mia età il declino arriva tutto in una volta, ma le sensazioni che ho adesso non mi fanno pensare che ci possa essere un crollo improvviso. Non avrei mai immaginato di giocare così a lungo. Quando la Juve mi propose di tornare, mi sono detto: Madonna! Ho un'ultima grande storia da scrivere». Poco ma sicuro: il finale più bello, per lui, sarebbe mettere i guantoni su quella Champions mai afferrata.

Dal possibile rinnovo di Buffon al riscatto di McKennie. Ieri la Juve ha acquisito il cartellino del centrocampista texano, arrivato dallo Schalke 04. Al club tedesco vanno 29,5 milioni complessivi tra prestito (4,5), riscatto (18,5) e bonus (6,5). Esame superato per McKennie, il migliore marcatore statunitense della storia della serie A con quattro gol.

E dopo tante bocciature è arrivata anche una promozione anche per Bernardeschi, tornato decisivo contro lo Spezia nella serata del ricordo del suo grande amico ed ex capitano Astori: «Mi sono tatuato il suo numero 13 perché lui è un pezzo della mia storia, un ragazzo puro e semplice che nel nostro mondo non è sempre facile trovare». Poi, tornando alle questioni juventine: «Crediamo ancora molto nello scudetto aggiunge Bernardeschi -. Sabato contro la Lazio sarà una battaglia e martedì con il Porto possiamo ribaltare il risultato».

Sabato potrebbe già rivedersi De Ligt (escluse lesioni muscolari), che altrimenti rientrerà in Champions. Intanto, ora è ufficiale: Juve-Napoli, saltata il 4 ottobre scorso per lo stop alla trasferta del club partenopeo su disposizione della Asl campana, si giocherà allo Stadium mercoledì 17 alle 18.45.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 4 Marzo 2021, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA