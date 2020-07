Timothy Ormezzano

Si scrive Milan contro Juve, si legge anche se non soprattutto Ibrahimovic contro Higuain. Domani ci saranno due grandi ex sotto le luci di San Siro. Il bianconero avrà il compito non semplice di sostituire lo squalificato Dybala al centro di un attacco completato da Cristiano Ronaldo e uno tra Douglas Costa (favorito) e Bernardeschi. Il Pipita spera di far valere quella regola non scritta del calcio che vuole gli ex spesso in gol. Il Meazza del resto gli ha sempre portato bene, almeno in bianconero. Dopo la rete segnata nel finale contro il Lecce e gli spezzoni positivi contro Genoa e Torino, l'argentino sfida il suo passato rossonero. Un rigore sbagliato proprio contro la Juve segnò il punto più basso della sua love story con il Diavolo, che per lui sborsò 18 milioni (tra prestito e ingaggio) in meno sei mesi. Poi la fuga dal suo mentore Sarri, prima al Chelsea e quindi alla Juve. La pandemia e la salute precaria di sua mamma lo avevano quasi convinto a dire addio alla Signora. Ora, ritrovati il gol e il sorriso, Higuain vuole scrivere il finale migliore del suo film in bianconero.

Il suo motore ha un'autonomia piuttosto limitata, ma per almeno un'ora girerà comunque a tutta: Non so se la benzina di Higuain durerà per 60 oppure 70 minuti, non penso 90. Prima facciamogli sparare tutto, poi andremo a cercare altre soluzioni, ha detto Sarri del pupillo che a Napoli aiutò a diventare mister 36 gol.

L'altro grande ex biancorossonero sarà Bonucci, che non avrà lo squalificato De Ligt al suo fianco ma Rugani, alla prima uscita dopo aver battuto il Covid-19. Da ieri Chiellini e Alex Sandro sono tornati a lavorare in gruppo, ma solo il brasiliano ha qualche chance di affrontare il Milan.

