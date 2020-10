Timothy Ormezzano

Si scrive Juventus-Barcellona, si legge CR7-Messi. L'urna di Nyon ha accoppiato i due mostri sacri del calcio moderno. «Quella con il Barça sarà una grande sfida affascinante così il vicepresidente bianconero Nedved - perché mette di fronte quelli che secondo me sono i due migliori giocatori del mondo». I precedenti in Champions sorridono all'argentino, che ha perso uno solo dei cinque incroci con il portoghese. La sfida nella sfida sarà invece quella tra gli ex Arthur e Pjanic.

L'urna di Nyon ha detto molto bene alla Juve, che nel Gruppo G se la vedrà anche con l'abbordabile Ferencvaros e la Dinamo Kiev, allenata da quel Lucescu che lanciò Pirlo nel Brescia. Nedved consiglia comunque ai suoi di alzare la guardia: «Quella ucraina è una squadra molto solida, mentre il Ferencvaros è un'incognita, ma conoscendo il calcio ungherese avranno senz'altro molto talento».

Capitolo mercato. La Signora prepara l'affondo su Chiesa. «La Juve è sempre attenta al mercato, che sia il caso di Chiesa oppure di un altro giocatore - dice e non dice Paratici -. Questo è il nostro credo, ora bisogna comunque essere creativi, specialmente in questo momento storico, in cui fare mercato è difficile».

Con la Fiorentina si ragiona sull'ipotesi di un prestito oneroso con obbligo di riscatto per 50-55 milioni di Chiesa, pronto a firmare un quinquennale da 4,5 milioni più bonus. Tutto sarebbe molto più facile se la Juve riuscisse a cedere Douglas Costa, che però continua a puntare i piedi chiedendo di restare a Torino. In uscita al momento c'è solo Rugani: si lavora per la cessione in prestito al Rennes, in netto vantaggio sul Newcastle.

Dal mercato al campo. Pirlo tra oggi e domani deciderà se inserire Dybala nell'attacco che sabato affronterà il Napoli. La Joya e la sua fidanzata, la cantante Oriana Sabatini, hanno trascorso una serata di relax cenando con il rapper Fedez e sua moglie, la nota imprenditrice Chiara Ferragni che proprio ieri ha annunciato di essere incinta del secondo figlio. I Dybatini, come li chiamano in Argentina, avevano appoggiato i Ferragnez nella raccolta fondi per creare nuovi posti di terapia intensiva all'ospedale San Raffaele di Milano.

