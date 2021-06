Timothy Ormezzano

Si scrive Belgio, si legge Lukaku. Con De Bruyne ed Eden Hazard in dubbio per i quarti di finale contro l'Italia di venerdì (ore 21) a Monaco di Baviera - «hanno il 50% di possibilità di recuperare», ha detto ieri il ct Martinez -, lo spauracchio è a maggior ragione Big Rom. Un bomber da 63 gol in 97 partite con la sua Nazionale, di cui 3 a Euro 2020 e nessuno all'Italia. Un armadio di 93 chili per 191 centimetri. Dopo aver eliminato il Portogallo di Cristiano Ronaldo, poi stretto da lui in un abbraccio consolatorio, Romelu spera di dare una spallata anche al suo paese di recente adozione. I puffi del Mancio, perché azzurri e spesso piccoletti, affrontano il gigante dell'Inter, con i consigli dei compagni di club che svelano i pochi punti deboli. Lukaku prepara il possibile derby d'Italia contro il bianconero Chiellini. Il dubbio resta, perché il recupero del difensore non è certo anche se da Coverciano filtra ottimismo. Il capitano azzurro sta facendo gli straordinari per riprendersi il posto al fianco di Bonucci e preparare la gabbia per Romelu. In caso di forfait toccherà di nuovo ad Acerbi. Nonostante i quasi 37 anni, Chiellini resta uno dei migliori marcatori d'Europa. I duelli tra corazzieri sono quelli che esaltano di più Giorgione. Lui ama sentire il rumore dei nemici: «Devo trovare un grande rivale per dare il meglio. Godo nel vincere i duelli». Lukaku in sei confronti in carriera con la Juve ha totalizzato zero assist e un solo gol, su rigore, nell'ultimo incrocio allo Stadium, quando Chiellini nel goffo tentativo di anticiparlo segnò un'autorete.

Se l'ultimo precedente in Serie A sorride al gigante di Anversa, l'ultimo incrocio tra Belgio e Italia, a Euro 2016, vide gli azzurri trionfare 2-0 con Bonucci e Chiellini che vinsero il confronto diretto con Lukaku e Mertens. La Nazionale, questa volta, si inginocchierà prima del fischio di inizio. Attenzione, non lo farà per sostenere il movimento contro il razzismo di Black Lives Matter: «Una campagna che non condividiamo», ha detto Chiellini e hanno ribadito ieri da Coverciano. Sarà un gesto di «solidarietà con gli avversari», in questo caso il Belgio. La decisione ha scatenato uno tsunami di commenti sui social, molti dei quali avvelenati. Siamo solidali con Romelu Lukaku ma non con Geroge Floyd? Il dibattito è aperto, apertissimo. Continuare a parlarne è cosa buona e giusta. Ma forse bisognerebbe chiarire da che parte stiamo.

Ultimo aggiornamento: Martedì 29 Giugno 2021, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA