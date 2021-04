Timothy Ormezzano

Si scrive Atalanta-Juventus, si legge anche Zapata contro De Ligt. Molto dello spareggio-Champions di domenica a Bergamo passerà dallo scontro tra due pesi massimi come il colombiano e l'olandese.

Zapata vuole confermarsi lo spauracchio dei bianconeri, da lui colpiti ben 7 volte in 13 incroci complessivi con le maglie di Napoli, Udinese, Sampdoria e Atalanta. Dall'altra parte ci sarà un De Ligt voglioso di lasciarsi alle spalle la prova opaca di domenica scorsa contro il Genoa, quando è risultato uno dei bianconeri più in difficoltà, finendo per perdere il duello con Scamacca.

Non è un sacrilegio dire che la Signora si aspetta di più dall'olandese, capitan futuro della Juve. E non solo perché ha pagato il suo cartellino 75 milioni e gli versa 8 milioni (più altri 4 di bonus) di ingaggio annuo, il secondo stipendio più alto della A dopo quello (da 31 milioni) di Cristiano Ronaldo. Visti gli indiscutibili mezzi fisici e tecnici, l'ex capitano dell'Ajax ha tutto per blindare una difesa, quella bianconera, che è sì la migliore del campionato (27 gol subiti) ex aequo con l'Inter, ma allo stesso tempo è la peggiore negli ultimi dieci anni di storia juventina.

L'ultima partita a reti inviolate risale al 2 marzo contro lo Spezia. Da allora la trincea bianconera è stata bucata 9 volte in 7 partite. Reggerà l'urto dell'attacco bergamasco, il più prolifico del torneo con 71 gol all'attivo? A De Ligt e compagni l'ardua sentenza. La presenza dell'olandese appare praticamente certa, al fianco di uno tra Chiellini (reduce da 3 partite in 8 giorni) o Bonucci (appena negativizzato dal Covid). La quarta scelta è Demiral, in ritardo di condizione dopo la positività, nonché alle prese con gli impegni di quel Ramadan che spesso toglie energie ai giocatori musulmani.

riproduzione riservata ®

Ultimo aggiornamento: Giovedì 15 Aprile 2021, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA