Timothy Ormezzano

Si può fare (molto) di più. Il pareggio in casa della Roma, grazie alla doppietta di Cristiano Ronaldo e alle parate di Szczesny, non copre i problemi della Juventus. E nemmeno il cartello lavori in corso piazzato sul cantiere di Pirlo. Che non è un capomastro ma un Maestro che ha commesso qualche errore da matita blu. E' vero, il campionato è soltanto all'alba. E la Juve ha comunque dimostrato fame e carattere, pareggiando in dieci. Ma l'esame di domenica contro il Napoli impone di imparare bene la lezione dell'Olimpico ai pluricampioni in carica, scivolati a -2 dalla vetta. Nei momenti difficili esce fuori il carattere di una squadra. Lavoriamo concentrati in vista di domenica, ha twittato ieri Pirlo, pronto a rimescolare le carte piazzando Arthur e Bentancur al posto dello squalificato Rabiot e dell'insufficiente McKennie e a rilanciare il recuperato Dybala.

Pirlo, ieri a Gussago per inaugurare il Centro Clinico NeMO per le malattie neurodegenerative, ha peccato di presunzione e superbia, quelle che gli antichi greci chiamavano hybris. Si è concesso troppe mosse azzardate, anziché replicare l'ottima Juve vista contro la Samp. Fuori un difensore (Frabotta) e dentro un attaccante, l'impalpabile Morata, con passaggio a una sorta di spregiudicatissimo 3-2-5 che ha concesso troppe ripartenze ai giallorossi. Ma anche Cuadrado traslocato a sinistra e Kulusevski a tutta fascia, molto lontano dalla porta. E una linea difensiva troppo alta e allegra.

Bene invece le sostituzioni scelte da Pirlo, visto che Arthur ha dato ordine e ritmo e Douglas Costa ha avviato l'azione del 2-2. L'eventuale cessione di Douglas Costa darebbe la forza economica alla Juve per regalarsi Chiesa, per il quale la Fiorentina chiede 60 milioni ma potrebbe accontentarsi di circa 45. Il presidente viola Commisso non ha negato la possibile partenza del suo gioiello, che ha un accordo di massima con la Signora (quinquennale da 5 milioni). Il problema è che il brasiliano 30enne ha un ingaggio pesante (6 milioni). Difficili anche le cessioni di Rugani e De Sciglio, a meno di una settimana dal gong delle trattative.

Ultimo aggiornamento: Martedì 29 Settembre 2020, 05:01

