Timothy Ormezzano

Senza Ronaldo, oggi atteso da un tampone fondamentale per non perdersi Juve-Barcellona, ci pensa (ancora) Morata. Dopo il gol del pari a Crotone, lo spagnolo stende con due reti la Dinamo Kiev. E restituisce alla Juve la vittoria e il sorriso. «Era importante iniziare bene in Champions così Morata -, vogliamo arrivare fino alla fine». L'allievo Pirlo supera il primo esame europeo battendo il maestro Lucescu, che iniziò a esercitare in panchina nel 1979 quando nacque quel giovane fenomeno che lui lanciò nel Brescia. Da amarcord anche il pubblico sugli spalti: tra i 14 mila tifosi dell'Olimpico di Kiev c'è pure uno Juve Club ucraino.

La Signora è a trazione anteriore, 3-4-1-2 con esterni (Cuadrado e Chiesa) molto offensivi e Dybala inizialmente in panchina. I bianconeri, ieri in total orange, sono molto più rapidi e pericolosi rispetto all'edizione spenta di Crotone. Ma va anche detto che la Dinamo è quello che è: poca roba.

Il primo acuto è di Chiesa, all'esordio in Champions: «Debutto fantastico, non potevo chiedere di meglio - dirà l'ex viola -. Avevamo ricevuto tante critiche, ma alla Juve è normale». Poi ci prova Chiellini, sostituito al 18' da Demiral per un problema al bicipite femorale. Terza e quarta occasione-gol dell'altro debuttante Kulusevski (di tacco!) e di Ramsey. La Juve comanda le operazioni, non rischia nulla e sfonda in avvio di ripresa con Morata, che raccoglie una respinta corta del (pessimo) portiere Bushchan dopo una bella combinazione sull'asse Chiesa-Ramsey-Kulusevski.

Quest'ultimo di lì a poco lascia il posto a Dybala, all'atteso esordio stagionale. «Dybala ha bisogno di minuti, piano piano lo rivedremo al top dirà Pirlo -. E quando tornerà Ronaldo l'assetto dell'attacco cambierà. Era importante offrire una prova più solida rispetto a Crotone, bene così».

Gli ucraini abbozzano una reazione, ma è ancora Morata a fare centro al 84' sul cross al bacio di Cuadrado. La Juve è viva.

riproduzione riservata ®

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 21 Ottobre 2020, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA