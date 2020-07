Timothy Ormezzano

Se vincere aiuta a vincere, la Juve non si sta preparando come dovrebbe alla sfida di Champions contro il Lione. Certo, il 7 agosto i bianconeri avranno quelle motivazioni che mancavano ieri a Cagliari. Ma il ko per 2-0 contro i sardi che non battevano la Signora dal lontano 2009, la sesta sconfitta della Juve in campionato, fa comunque suonare sempre più forte l'allarme in difesa. Del resto, una capolista con 40 gol al passivo non si vedeva da oltre 60 anni. Resta impantanato a quota 31 gol Cristiano Ronaldo, che vede ancora il record in bianconero di Borel (32) ma non più Immobile (36) nella corsa al titolo di capocannoniere e alla Scarpa d'Oro.

Sarri privo di cinque infortunati e lo squalificato Rabiot dà un turno di riposo a Danilo, De Ligt e Ramsey. Totale: 9 assenti. Sono invece sei le novità di formazione, tra cui il baby Muratore a centrocampo. In copertina va però il sardo classe 2000 Gagliano, un gol e un assist alla prima da titolare in serie A: all'8' segna sotto misura, sul gong del primo tempo ispira la rete di Simeone (che fulmina Bonucci e Buffon).

La Juve, distratta e poco concreta, ci prova con Higuain (mezza rovesciata) e Bentancur (miracolo di Cragno). Sarri, ammonito sotto diffida, salterà la festa scudetto di sabato contro la Roma.

Nella ripresa Joao Pedro e Simeone sfiorano il tris. Muratore, Alex Sandro e Cristiano Ronaldo tentano inutilmente di accorciare e debuttano in A i bianconeri Peeters e Zanimacchia, quest'ultimo vicinissimo al gol nel finale.

Per il ritorno degli ottavi di Champions c'è cauto ottimismo sul recupero di Dybala, anche se Paratici non si sbilancia: «Paulo ha un piccolo fastidio muscolare, vedremo come evolverà». In ogni caso, un ko in Champions non dovrebbe togliere la fiducia a Sarri: «Una partita - conclude Paratici - non può cambiare le valutazioni che si fanno in 13-14 mesi». Il popolo del SarriOut dovrà probabilmente farsene una ragione.

