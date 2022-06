Timothy Ormezzano

Scende Di Maria, sale Berardi, spunta Mudryk. La Juventus ha dato l'ultimatum all'argentino, che continua a prendere tempo. Difficile regalarlo ad Allegri, che ha espressamente chiesto al club la qualità di Di Maria e Pogba e di provare a trattenere Morata (si tratta con l'Atletico, ma senza contropartite tecniche). Il Barcellona potrebbe sfilarsi dalla corsa per Di Maria, però il nodo contrattuale resta: il Fideo chiede una sola stagione a 7,5 milioni, la Juve propone un biennale per sfruttare gli sgravi del Decreto Crescita. In caso sempre più probabile di nulla di fatto il piano B alla Continassa porta da Berardi, a maggior ragione da quando su Zaniolo è piombato il Milan. Il fantasista del Sassuolo, che nel 2016 rifiutò la Signora, si sente pronto per una big. È big anche la valutazione, visto che i neroverdi valutano Berardi una trentina di milioni trattabili. La pista low cost, non per forza alternativa all'azzurro, risponde al nome di Mudryk, talentuoso esterno classe 2001 dello Shakhtar Donetsk e della nazionale ucraina, in grado di giocare su entrambe le corsie, con una valore di mercato di circa 9 milioni.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 9 Giugno 2022, 05:01

