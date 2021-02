Timothy Ormezzano

Sbagliare era vietato. E la Juve non ha sbagliato. Il 3-0 sul Crotone permette ai bianconeri di raddrizzare la rotta dopo le sbandate di Napoli e Oporto. E intanto di salire al terzo posto in classifica a -8 dall'Inter capolista, ma con una partita in meno. «La Juve è l'anti-Inter? Siamo una delle antagoniste dei nerazzurri taglia corto Pirlo -, lotteremo come sempre fino alla fine». Ai gol, comme d'habitude, ci pensa Cristiano Air Ronaldo, che interrompe un digiuno di 385 minuti impallinando due volte la peggiore difesa della Serie A. Lukaku chiama, CR7 risponde controsorpassando il belga in testa alla classifica dei marcatori con 18 reti (in 19 partite) e bucando la 78ª avversaria diversa nei top cinque campionati europei (meglio di lui solo Ibrahimovic, con 79 bersagli colpiti).

A proposito di cifre extra-large, con il 654° gettone di ieri in Serie A, Buffon è diventato il giocatore con più presenze nei cinque principali tornei continentali (al netto di Shilton, 848 presenze ma in campionati con format diversi). «La cosa più importante è che non arrivo a questo record strisciando ma saltando dirà SuperGigi -. Sorpreso dall'Inter? No, semmai ero sorpreso che non avesse ancora dimostrato il suo enorme valore».

La cronaca, adesso. La Juve ha l'avviamento un po' lento, rischia qualcosina ma Reca non la punisce. Ronaldo fallisce un gol da due passi.

Altra serata storta? No, al 38', dopo una una traversa colpita da Ramsey, il portoghese inzucca un assist di Alex Sandro per l'1-0.

E prima dell'intervallo CR7 serve anche il bis, svettando in aria come soltanto lui sa fare per incornare un traversone di Ramsey. «Abbiamo cominciato con un po' di nervosismo, ma i gol ci hanno ridato tranquillità - spiegherà Pirlo -. Sabato a Verona non recupereremo nessuno dei sei giocatori indisponibili e ci mancherà anche lo squalificato Danilo».

Nella ripresa Ronaldo cerca inutilmente il tris, invocando anche un calcio di rigore. Ad arrotondare ci pensa al 66' McKennie, al quinto centro stagionale. Nel finale l'esordio in serie A dei baby bianconeri Fagioli e Di Pardo. Per Morata, alle prese con un virus intestinale molto debilitante, solo 14 minuti in chiusura. «Alvaro ci darà una mano nel finale di stagione. E lo stesso discorso vale per Dybala», dice Paratici. Che poi prende altro tempo sul fronte del rinnovo di contratto in scadenza nel 2022 della Joya: «Ne parleremo nei prossimi giorni, nei prossimi mesi». No, la soluzione non è dietro l'angolo.

