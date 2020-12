Timothy Ormezzano

Ronaldo va fuori giri e la Signora inchioda. Un gol per parte e tantissime occasioni, in Juventus-Atalanta. I bianconeri rimandano l'assalto ai piani altissimi della classifica. Freuler risponde al gol di Chiesa. Ma in copertina vanno i portieri Szczesny e soprattutto Gollini che para un rigore al peggior Cristiano Ronaldo della stagione. «Servono più cattiveria e meno sufficienza - dirà Pirlo -. Abbiamo creato tanto ma non abbiamo saputo chiudere i conti. Ronaldo stanco? Ha sbagliato un rigore, capita, peccato perché poteva darci una bella mano».

Partita divertente, intensa e molto fisica. In avvio due gol divorati da CR7 e soprattutto da Morata: tacco sbilenco a porta vuota, su azione forse viziata da un fuorigioco.

«Una leggerezza che non possiamo permetterci», la critica di Pirlo. Al 30' il primo gol in A da bianconero di Chiesa, con un meraviglioso destro all'incrocio.

La ripresa si apre con un gol cancellato a Chiesa per ko tecnico di Gollini (centrato in volto da una pallonata di Morata). Al 53' Gasperini getta nella mischia Gomez, pizzicato nel prepartita dalle telecamere mentre canticchia l'inno bianconero. «Il Papu alla Juve? No, assolutamente», taglia corto Paratici.

Poi, sul caso Dybala: «Il suo rinnovo? Incontreremo l'agente, ci teniamo a vederci di persona». Dopo il pareggio al 57' di Freuler, inizia lo show di Gollini: prima emula Sorrentino (febbraio 2019) parando un rigore a un irriconoscibile Cristiano, poi si supera su Morata. Negli ultimi 20 minuti Atalanta all'assalto e Juve in confusione, salvata da Szczesny. E Dybala? Per lui solo spiccioli, 6 minuti nel finale. Una mezza punizione nella settimana del suo botta e risposta con Agnelli.

riproduzione riservata ®



Ultimo aggiornamento: Giovedì 17 Dicembre 2020, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA