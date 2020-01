Timothy Ormezzano

ROMA - Anno nuovo, tridente nuovo. La Juventus ha un Douglas Costa in più nel motore, pronto a scatenare i suoi cavalli nel posticipo di domenica in casa della Roma. Il brasiliano sta lavorando duramente per convincere Sarri a trovargli uno spazio in un attacco che grazie a lui può alternare il 4-3-1-2 al 4-3-3. La sua rincorsa al posto fisso o quasi è ripresa il 1° gennaio, quando ha rinunciato al giorno libero per presentarsi alla Continassa.

I bianconeri si godono i gol seriali di Cristiano Ronaldo, sì, ma anche l'ennesimo rientro scoppiettante di Douglas Costa, formidabile negli ultimi 10 minuti della sfida contro il Cagliari. Tra una sgasata e l'altra, ha servito a CR7 l'assist per il 4-0 e ha subito un fallo da Rog non punito con il rigore. Il problema? Il solito: l'esterno offensivo è tanto devastante quanto delicato. Flash si accende e spesso sparisce in un lampo: le appena 3 presenze stagionali con i titolari sono la conferma della sua discontinuità. Poco ma sicuro: con lui al top, senza problemi muscolari, la Juve ha una macchina da assist nonché la possibilità di giocarsela con chiunque anche in Europa. Sarà lunga. Sarà difficile. Sarà entusiasmante. Dipenderà da noi, per questo dovremo viverla tutti insieme, come una famiglia, il messaggio affidato ai social da chi come lui si sente al centro del villaggio bianconero. L'estate scorsa il suo nome fu uno dei primi fatti da Sarri elencando i top player che avrebbe allenato. L'estate prossima Douglas Costa non ha intenzione di lasciare il posto tra la trequarti e l'ala destra al classe 2000 Kulusevski.

Alla Continassa si continua intanto a seguire la linea verde. Il 22enne Orsolini (Bologna) può tornare a Torino a giugno per 22,5 milioni o nell'estate 2021 per 30 milioni. Lavori in corso per il 20enne Chong, esterno offensivo in scadenza con lo United. La Primavera si è assicurata due classe 2002, l'ala sinistra Cotter (Sion) e il terzino Ntenda (Nantes), mentre l'Under 23 ha ceduto Han all'Al Duhail per circa 5 milioni.

Giovedì 9 Gennaio 2020, 05:01

