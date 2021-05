Timothy Ormezzano

Ritorno al futuro per la Juventus. Dopo due anni sabbatici, Allegri si riprende la panchina bianconera. L'ufficialità è attesa in queste ore, subito dopo la notizia dell'esonero di Pirlo. L'ingaggio è da Paperone: accordo di tre anni con opzione per il quarto a circa 9 milioni a stagione. Agnelli nelle ultime 48 ore ha accelerato: non voleva farsi sorpassare dal Real Madrid o dall'Inter nella corsa a Max, rischiando che un altro ex bianconero dopo Marotta e Conte contribuisse a fare grandi i nerazzurri.

Quando Allegri arrivò a Torino nel 2014 venne contestato dai tifosi bianconeri. Adesso rientra tra i peana del popolo convinto che possa ripristinare la grandeur smarrita nell'ultima stagione assai deludente.

Torna dunque il tecnico che in cinque anni ha vinto cinque scudetti, quattro coppe Italia, due Supercoppe italiane e ha raggiunto due finali di Champions. Insomma, siamo alla restaurazione dopo due mancate rivoluzioni. Prima quella all'insegna del bel gioco con Sarri, poi quella all'insegna dell'azzardo con l'esordiente Pirlo che, Agnelli dixit, ha il primo staff tecnico moderno, uno staff che campioni come De Ligt vorranno avere anche tra dieci anni. Pirlo è stato sondato dal Sassuolo: È un allenatore giovane e bravo, ma stiamo facendo anche altre valutazioni - ha detto l'ad neroverde Carnevali, corteggiato dai bianconeri -. La Juve è un grande club, tutti siamo ambiziosi, ma ho un forte legame con la famiglia Squinzi.

Come sarà la Juve di Allegri? Probabilmente senza Cristiano Ronaldo, che il livornese consigliò di cedere già nel 2019 per far crescere la società a livello economico. Non aveva tutti i torti, vedendo il bilancio in profondo rosso. Cedendo CR7 il club bianconero eviterebbe di sborsare 58 milioni lordi di stipendio. Ma per evitare una minusvalenza, la Juve dovrebbe incassare 29 milioni, il peso dell'ammortamento a bilancio del cartellino di Ronaldo. Ha qualche chance di restare invece Dybala, che con Allegri aveva un ottimo rapporto (tranne nell'ultima stagione). Può proseguire per un altro anno anche l'avventura in bianconero di Chiellini. Nel mirino ci sono Locatelli e Donnarumma, specialmente se l'agente Raiola rinuncerà a una fetta della sua ricchissima commissione per il portiere. Prima però bisognerebbe trovare una sistemazione per Szczesny.

