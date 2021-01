Timothy Ormezzano

Quattro gol e terza vittoria consecutiva a reti inviolate. La Juventus si è lasciata alle spalle il ko contro quell'Inter che ritroverà in semifinale di Coppa Italia. Il 4-0 allo Stadium nei quarti contro la Spal conferma la solidità ritrovata di una squadra che ieri si è affidata ai giovanissimi (prima volta per i baby Fagioli, Di Pardo e Da Graca), dando un po' di riposo agli stakanovisti.

Buffon ha festeggiato tra i pali i 43 anni (oggi), tanti quanti la leggenda del football americano Tom Brady: «Mi fa piacere essere in sua compagnia, non sono un'eccezione. Continuare fino al 2022? È presto per dirlo. Alla mia età si vive alla giornata». I gol di Morata, Frabotta, Kulusevski e Chiesa hanno permesso a Cristiano Ronaldo, non convocato, di godersi una mini vacanza a Courmayeur, dribblando le regole anti-Covid della zona arancione. Troppa Juve per la Spal (ultima superstite dei cadetti in Coppa Italia). Bianconeri avanti al 16', con un penalty di Morata assegnato (via Var) per fallo di Vicari su Rabiot.

L'attaccante spagnolo è al tredicesimo gol stagionale, spalmati su tutte le competizioni. Il bis al 33': percussione di Kulusevski che centra per il fendente di Frabotta, leggermente sporcato da Esposito. Tris al 78' di Kulusevski, con un rigore in movimento.

Poker sui titoli di coda di Chiesa, che poi sorride ai microfoni: «Vogliamo arrivare in fondo a tutte le competizioni.

Adesso pensiamo alla partita di sabato contro la Sampdoria, dopodiché ci attende una grande semifinale di Coppa Italia contro l'Inter. Abbiamo tanti impegni ravvicinati, dobbiamo continuare a dare il massimo. Questa è la strada». Chiesa e l'altro recuperato Alex Sandro torneranno molto utili nel prossimo tour de force bianconeri, attesi da 7 partite in 23 giorni.

Intanto Andrea Agnelli lancia l'allarme per il calcio ai tempi del Covid: «Deloitte Money League annuncia una perdita di 2 miliardi di euro per queste due stagioni, ma ho paura che sia fra i 6,5 e gli 8,5 miliardi di euro. L'impatto della crisi è evidente anche sul calciomercato, quest'anno sono stati movimentanti 2,6 miliardi in meno. Stiamo navigando in mari molto mossi».

A proposito di mercato, Paratici continua a fare melina: «Se non ci saranno opportunità, non faremo nulla. Siamo vigili». Per il ruolo di quarta punta resta in pole Scamacca. Oggi nuovo incontro con il Sassuolo. Individuato il costo (circa 20 milioni), si tratta sulla formula del prestito: i bianconeri vogliono il diritto, i neroverdi l'obbligo.

Giovedì 28 Gennaio 2021

