Timothy Ormezzano

Quando il gioco si fa duro, i duri cominciano a giocare. E, sperano i bianconeri, anche a segnare. È Cristiano Ronaldo la novità più grande nella Juventus per la semifinale di andata di Coppa Italia di stasera in casa dell'Inter. Non partirà dalla panchina, come era successo negli ottavi contro il Genoa. Non godrà di un turno di riposo, come nei quarti contro la Spal, quando si era regalato una gita in Valle d'Aosta in barba alla zona arancione.

La Juve riduce al minimo il turnover e cala l'asso. Cristiano Ronaldo farà coppia con Kulusevski, in netto vantaggio su Morata. CR7 ha una voglia matta di urlare siuuu sul prato del caro nemico nerazzurro, per lasciarsi alle spalle un mese di gennaio ampiamente sotto i suoi alti standard. Nel 2021 la sua media tra campionato e coppe è infatti scesa a un gol ogni 165 minuti, mentre da settembre a dicembre 2020 colpiva ogni 74 minuti.

Dall'Inter all'Inter. Sono passati appena 16 giorni dalla peggiore prestazione stagionale della banda di Pirlo, uscita dal Meazza interista con le ossa rotte. «Quella sconfitta ci ha insegnato che quando non siamo sul pezzo, non siamo la Juve», dice Pirlo. Da allora i bianconeri hanno trovato continuità (4 vittorie consecutive, compresa la Supercoppa) e solidità difensiva (4 clean sheet). «Siamo più compatti prosegue Pirlo -. Abbiamo recuperato Chiellini e Bonucci è migliorato sul piano dell'aggressività. Abbiamo giocato ottime partite, però ora non dobbiamo adagiarci».

Unici assenti Dybala e Ramsey, alle prese con i soliti problemi muscolari. Tra i pali tornerà Buffon, protetto da Danilo, De Ligt, Bonucci (in ballottaggio con Demiral) e Alex Sandro. A centrocampo largo ad Arthur e Bentancur, con Cuadrado (in vantaggio su Chiesa) e McKennie sugli esterni. Pirlo chiede ai suoi una prova d'orgoglio dal retrogusto di vendetta sportiva: «Voglio vedere una Juve consapevole della propria forza e attenta conclude Pirlo -. Conosciamo bene Conte, la sua squadra sa chiudersi e ripartire con giocatori molto veloci. Ma i miei ragazzi hanno ancora tanta voglia di vincere. Questa è la forza che mi porto dentro tutti i giorni».

Ultimo aggiornamento: Martedì 2 Febbraio 2021, 05:01

