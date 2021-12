Timothy Ormezzano

Poteva andare peggio. Evitato lo spauracchio Psg, così come un incrocio pericoloso con l'Atletico Madrid. E dopo il pasticcio brutto della Uefa al sorteggio di Nyon, di fronte alla Juventus agli ottavi di Champions non ci sarà nemmeno lo Sporting Lisbona (primo estratto). L'avversaria sarà il non irresistibile Villarreal, per una sfida senza precedenti. Sarebbe comunque diabolico perseverare nell'errore di sottovalutazione commesso agli ottavi delle ultime due edizioni contro Lione e Porto. Andata il 22 febbraio in Spagna, ritorno il 16 marzo a Torino: quest'anno, per decreto della Uefa, le reti segnate in trasferta non varranno doppio in caso di parità di gol (proprio come alla Signora era successo contro francesi e portoghesi).

Vale quanto detto dal vicepresidente Nedved dopo il sorteggio poi annullato che assegnava alla Juve lo Sporting Lisbona: Per passare il turno dovremo fare di più di quanto stiamo facendo adesso, sperando di stare meglio fra due mesi. L'obiettivo primario era superare la fase a gironi, adesso dobbiamo fare il massimo per andare ai quarti di finale. Poteva andare peggio. Il club del sottomarino giallo al momento è la 13ª forza della Liga. Ma la Signora non è comunque attesa da una passeggiata di salute. Il Villarreal è infatti la squadra campione in carica dell'Europa League. E per chiudere il suo girone al secondo posto, dietro al Manchester United, ha battuto 2-3 a Bergamo quell'Atalanta che a sua volta ha superato la Juve al suo domicilio.

Il bomber di Emery, un tecnico con un palmarès internazionale lungo così in cui spicca il record di quattro Europa League conquistate con Siviglia e Villarreal, è l'olandese Danjuma (4 gol in Champions e 5 in campionato). Poteva andare peggio anche per quanto riguarda Dybala. L'argentino ieri si è presentato al J Medical con lo sguardo torvo, però gli esami hanno fortunatamente escluso lesioni muscolari. La Joya verrà monitorata giorno dopo giorno, ma un suo recupero per l'anticipo di sabato a Bologna appare molto complicato. Intanto oggi, alla ripresa degli allenamenti, Allegri ritroverà in gruppo due assaltatori come McKennie e Kulusevski.



