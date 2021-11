Timothy Ormezzano

Poche parole, meno dei punti in classifica. E tantissima voglia di rialzarsi, verbo che Danilo ripete ossessivamente alla vigilia del match che può assicurare alla Juventus gli ottavi di Champions. Basta un punto, stasera (ore 21, Canale 5 e Sky Sport) allo Stadium contro lo Zenit. Ma per tentare di uscire dal tunnel della crisi, e per tenere il Chelsea a distanza nel girone, serve una vittoria. Lo Zenit arriva al momento giusto assicura Danilo -. La squadra è unita, vogliamo rialzarci. La Champions è un obiettivo, abbiamo la qualità e l'esperienza necessarie.

Corsi e ricorsi storici. Il Chelsea l'anno scorso vinse in Europa benché a gennaio fosse fuori dalla lotta per il titolo in Premier. E nel 2018 trionfò il Real Madrid, benché a novembre lo scudetto spagnolo fosse già off limits per le merengues. La Juve è in clausura. Tutti in ritiro fino a sabato alla Continassa, dove i bianconeri sono seguiti anche dallo psicologo Beppe Vercelli: Evitiamo di dare troppo clamore a questa decisione dice Danilo -. È necessario riprenderci alla svelta. Allegri chiama la squadra a centrare il primo obiettivo stagionale, l'accesso agli ottavi di Champions, per poi concentrarci di più sul campionato. Inutile fare tante parole: Bisogna stare zitti e lavorare, perché chi perde ha sempre torto. Dobbiamo reagire. In cinque giorni abbiamo buttato via il lavoro di un mese e mezzo. Più dei 15 gol incassati, il Conte Max guarda a quelle dieci reti subite in sei partite contro squadre che lottano tra il 10° e il 20° posto e dice di non essersi pentito della scelta di tornare in bianconero: Ho accettato la sfida. Voglio stare qui il più a lungo possibile. Assenti De Sciglio, Ramsey e Kean. Recuperato invece De Ligt, che agirà con Danilo, Bonucci e Alex Sandro. A centrocampo largo a Locatelli e Bentancur, con Bernardeschi a sinistra e uno tra Cuadrado o Chiesa a destra. In attacco nessun dubbio, Dybala più Morata: Alvaro giocherà, deve sbloccarsi, la condizione mentale si riflette sull'umore, dice Allegri psicanalizzando lo spagnolo.

