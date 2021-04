Timothy Ormezzano

«Ora penserò soltanto alla Juve». Nonostante l'euroflop della Superlega di cui è stato uno dei massimi promotori, Andrea Agnelli non intende abdicare. Ma il suo futuro, anche dopo le rassicurazioni di Exor, resta in bilico. Il profilo più gettonato per l'eventuale successione alla presidenza bianconera resta quello del manager 46enne Alessandro Nasi, cugino degli Elkann e Agnelli e compagno di Alena Seredova.

Si è invece sfilata Evelina Christillin, membro dell'esecutivo Fifa nonché figura molto vicina alla famiglia Agnelli: «Io possibile presidente della Juve? Macché, smentisco al 100%. No grazie, troppo casino, meglio stare nelle retrovie». Meno quotata infine la candidatura di Marcello Lippi. A proposito di possibili ritorni di grandi ex, dopo la recente smentita fatta da Marotta, che resta in ottimi rapporti con John Elkann, vanno registrate le voci che indicano Alex Del Piero come eventuale sostituto di Pavel Nedved alla vicepresidenza.

Per decriptare il futuro di Agnelli potrebbe essere decisivo l'esecutivo Uefa di oggi: c'è chi vorrebbe depennare Juve e Real Madrid per un anno dalla Champions. Il neo membro Uefa Gravina tende però una mano al presidente nella bufera: «Avremo modo di chiarire la sua posizione, amo il dialogo».

Intanto alle accuse di Ceferin si aggiungono quelle di Aulas, presidente del Lione: «Sono deluso da Andrea, aveva la mia fiducia e invece mi ha imbrogliato».

Anche in Italia soffia la bufera su Agnelli. Alcuni club di Serie A sono pronti a intraprendere azioni legali contro di lui, accusato di aver fatto perdere al calcio italiano 1,7 miliardi di fondi di investimento per favorire la Superlega. Come se non bastasse il pesante danno di immagine, la Juve sta attraversando una crisi economica. I circa 230 milioni garantiti dalla Superlega avrebbero fatto comodo a un club che vuole realizzare 100 milioni di plusvalenza entro fine giugno. Per dare un po' di ossigeno ai bilanci, Exor sta valutando di cedere il 10-20% delle quote bianconere.

E poi c'è il campo, con la trasferta di domenica in casa della Fiorentina. Niente sfida dell'ex per Chiesa, ancora costretto a lavorare a parte. La Juve vuole riscattare il pesante ko subìto all'andata contro i viola (0-3) e possibilmente ritrovare un Cristiano Ronaldo all'altezza della sua fama e del suo stipendio.

riproduzione riservata ®

Ultimo aggiornamento: Venerdì 23 Aprile 2021, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA