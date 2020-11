Timothy Ormezzano

Non solo il Psg. Su Cristiano Ronaldo si accendono anche i riflettori del Manchester United. Dopo le parole del ds Leonardo in merito a un possibile approdo di CR7 a Parigi («nel mercato a volte succedono cose straordinarie») arrivano anche le indiscrezioni su un possibile ritorno del portoghese in Premier League. Nostalgia canaglia. Secondo Fox Uk, lo United avrebbe avviato i contatti con l'agente Jorge Mendes.

I Red Devils offrirebbero a Cristiano un ingaggio più elevato rispetto ai 31 milioni annui che gli versa la Juve, che oltre ad alleggerirsi del suo maxi stipendio potrebbe anche mettere a segno una plusvalenza per quel fenomeno di 35 anni pagato 117 milioni tre estati fa. Molti tifosi bianconeri sperano intanto che Pogba possa fare il percorso inverso, da Manchester a Torino. «Né il suo minutaggio, né la posizione che sta ricoprendo in campo possono rendere Paul soddisfatto.

La sua è una situazione difficile. Pogba allo United non è felice», ha detto ieri il ct francese Deschamps, altro ex bianconero. Il Polpo ha peró grandi pretese di ingaggio, tanto che il suo nome è accostato soprattutto al Real Madrid.

Oggi intanto alla Continassa riprendono i lavori dopo tre giorni liberi. Assenti ben 15 nazionali ma non Dybala, che vuole sfruttare la sosta per smaltire i fastidi urogenitali e recuperare la condizione perduta.

