Non potendo dare l'assalto all'Inter capolista, volata provvisoriamente a +11, la Juventus prova a colpirla con qualche frecciatina. «Non credo che i nerazzurri abbiano una rosa di qualità maggiore rispetto alla nostra dice Pirlo -. L'unico loro vantaggio, in ottica scudetto, è non avere le coppe».

La Signora è così dimessa (dopo i ko contro Napoli e Porto) e incerottata che fa bene a guardare dentro casa sua. Il Maestro Pirlo fa l'appello per Juventus-Crotone di questa sera e conta sei assenze e alcuni recuperi in extremis. L'attacco punta inevitabilmente su Cristiano Ronaldo, che contro la peggiore difesa della serie A cerca quel gol perduto da tre partite. Al suo fianco ci sarà Kulusevski, benché debilitato dal raffreddore. Morata giocherà solo uno spezzone, perché reduce da un virus intestinale. Ma le notizie peggiori riguardano Dybala. L'attesa non è finita, così come il suo calvario.

«La situazione anziché migliorare è stabile - spiega Pirlo -. Il dolore al ginocchio persiste, bisognerà attenderlo ancora un po'».

Mai una Joya per l'argentino: doveva stare fuori per 15-20 giorni, è passato un mese e mezzo. La Juve avrebbe bisogno come l'aria del suo estro. E invece resta in apnea.

In difesa mancano sempre Cuadrado, Bonucci e Chiellini. Largo a Buffon, protetto da Demiral e De Ligt con Danilo e Alex Sandro in corsia. A centrocampo, senza Arthur e Rabiot (squalificato), ci saranno Bentancur e McKennie («ha un dolore all'anca ma stringe i denti», dice Pirlo), con Chiesa e Ramsey sugli esterni.

Pirlo smentisce interventi di Agnelli dopo la sbandata in Champions: «Non ce n'è stato bisogno, noi in primis sappiamo di aver fatto una brutta partita, non da Juventus». Di certo, i jolly sono finiti. La Signora deve fare bottino pieno nei prossimi due turni contro Crotone e Verona, dopo i due pari dell'andata. Perché l'Inter non sarà attrezzata come i bianconeri, Pirlo dixit, ma corre molto più veloce.

