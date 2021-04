Timothy Ormezzano

Non c'è pace alla Juventus. Dopo la bufera per la vicenda della Superlega, torna in auge il caso-Suarez. La vicenda «è stata gestita interamente dal direttore sportivo Fabio Paratici». Così Andrea Agnelli il 26 gennaio, davanti al procuratore di Perugia Raffaele Cantone che indagava sull'esame-farsa sostenuto dall'attaccante uruguaiano per ottenere la cittadinanza italiana. Il presidente bianconero, secondo quanto raccolto da Corriere della Sera e Repubblica, ha detto di aver saputo tutto «dai giornali».

E ancora, per prendere ulteriormente le distanze: «Paratici ha ampia delega nei limiti del budget assegnato. Naturalmente mi informa in modo occasionale e casuale». Ma il manager bianconero Maurizio Lombardo ha rivelato che «il 30 agosto 2020, prima di mandare la mail all'avvocato Zaldua, ho provato a chiedere il nulla osta a Paratici, che mi ha risposto di mandarla prima ad Andrea Agnelli e poi all'avvocato del calciatore».

Lombardo ha precisato che «il presidente non mi ha mai risposto ma Paratici mi ha riferito che gli aveva parlato lui e che potevo procedere con l'invio all'avvocato Zaldua». Agnelli, sentito come testimone, ha quindi aggiunto di aver saputo dal vicepresidente Nedved che «il calciatore del Barcellona si era proposto con un sms, per un ingaggio alla Juventus». Alla contestazione dei magistrati di aver ricevuto via mail la proposta contrattuale per Suarez, Agnelli ha inizialmente negato («non ricordo la mail») per poi ammettere, dopo aver fatto un controllo, di averla ricevuta.

La questione finirà anche sul tavolo della proprietà bianconera, chiamata a decidere il futuro di Agnelli e Paratici così come l'esonero o meno di Pirlo e il possibile ritorno in panchina di Allegri. L'ambiente bianconero appare sfibrato, dopo tanti anni di successi. E il gran gioco delle colpe sta coinvolgendo davvero tutti.

