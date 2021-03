Timothy Ormezzano

Niente derby per Buffon. Il portiere della Juventus non ci sarà sabato in casa del Toro perché è stato squalificato... a scoppio ritardato. La Corte d'Appello ha infatti accolto il ricorso del Procuratore Federale sanzionando SuperGigi anche con un'ammenda di 5 mila euro per aver pronunciato un'espressione blasfema in occasione della gara con il Parma dello scorso 19 dicembre. Il 43enne Buffon avrebbe intanto deciso di darci di nuovo un taglio con la Juve: a fine stagione, se non avrà un ruolo da protagonista in un top club italiano o estero, potrebbe appendere i guanti al chiodo. Intanto i bianconeri sono in apprensione per il titolare dei pali Szczesny, visti i quattro casi di positività al Covid riscontrati negli ultimi giorni dalla Polonia, stasera impegnata in casa dell'Inghilterra.

Ieri la Juve è tornata al lavoro. Ottime notizie da Dybala e Ramsey, che hanno svolto l'intera seduta in gruppo. La Joya, assente ormai dallo scorso 10 gennaio, è finalmente arruolabile. Ma Pirlo conta di recuperare anche Alex Sandro, che dovrebbe tornare sulla corsia sinistra mentre a destra si rivedrà Cuadrado che contro il Benevento aveva scontato un turno di squalifica.

