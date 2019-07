Timothy Ormezzano

MILANO - Meglio Icardi che mai. La Juve fa sul serio per Maurito, ma non ha fretta. È convinta che, con il passare del tempo, l'Inter abbasserà l'attuale valutazione che si aggira sui 70 milioni. È filtrata la notizia di incontro avvenuto martedì a Ibiza tra il ds Paratici e Wanda Nara. Il dirigente bianconero era nell'isola, anche impegnato su altri fronti di mercato. Icardi piace molto pure a Sarri, ma può attendere. Le priorità sono altre: definire gli ultimi dettagli con l'Ajax per De Ligt e fare cassa attraverso le cessioni. In vetrina, oltre a Khedira e Mandzukic, c'è pure Higuain. Ieri la Juve ha infatti chiesto all'entourage del Pipita di cercare un'altra sistemazione. Alla finestra ci sono soprattutto Roma e Atletico Madrid.

Niente Higuain-bis, dunque, per un club che prepara invece al ritorno di Buffon. Oggi il portiere è atteso a Torino per le visite e per firmare un contratto di un anno (a circa 2 milioni). Sarà lui il vice-Szczesny e non più Perin, corteggiato da Milan, Roma e Fiorentina. A proposito di rientri illustri, la Juve non smette di sognare un Pogback. Ieri il francese ha pubblicato su Instagram l'immagine di un suo tifoso in maglia bianconera, come aveva già fatto qualche giorno fa. Sembra un segnale di apertura alla squadra che lo ha fatto esplodere. In Spagna assicurano che il Real ha nella Juve una contendente serissima nella corsa a Pogba.

Il problema è che lo United chiede almeno 150 milioni. Troppi, a meno che Paratici non riesca a inserire nell'operazione una contropartita tecnica. Ai Red Devils piacciono molto Dybala e Alex Sandro, reduci da un derby nella semifinale di Copa America. Poca Joya per l'argentino, sconfitto 2-0 e impiegato soltanto negli ultimi 5' del match che il brasiliano ha giocato interamente.

Dybala ha così concluso con appena 24' complessivi in Copa America una stagione con più ombre che luci. Paragonabile, se si vuole, a quella dei suoi connazionali Higuain e Icardi.

Giovedì 4 Luglio 2019, 05:01

