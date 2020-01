Timothy Ormezzano

MILANO - CR sempre. La Juventus punta ancora su Cristiano Ronaldo, chiamato a prolungare il suo magic moment nei quarti di finale di Coppa Italia contro la Roma di questa sera allo Stadium. «Io spero che al bene, come al male, non ci sia mai fine - risponde Sarri -. Voglio pensare che abbia ulteriori margini di miglioramento».

Nel tridente di una Juve formato 4-3-3 ci saranno quasi certamente anche Higuain e Douglas Costa, con Dybala di scorta. «L'importante là davanti è essere equilibrati e ordinati - prosegue Sarri -. Ho visto Gonzalo particolarmente bene. Douglas sta ritrovando qualità ma è sempre a rischio muscolare». La difesa dovrebbe recuperare Cuadrado (sfebbrato) ma difficilmente l'acciaccato Alex Sandro: «C'è Danilo, che è estremamente affidabile e non sbaglia quasi mai la partita».

Davanti al portiere di coppa Buffon agiranno Bonucci e Rugani, mentre a centrocampo mancherà Rabiot, in panchina come due bianconeri al centro di alcune voci di mercato come Bernardeschi ed Emre Can: «Non mi risultano né mi interessano eventuali questioni di mercato - trancia il Comandante -. Sono entrambi presi in considerazione come tutti gli altri».

A dieci giorni dalla sfida in campionato, è ancora Juve contro Roma. Sarri non si fida di una squadra che in trasferta «segna quanto in casa e subisce la metà dei gol: ci attende una partita molto delicata e difficile». I giallorossi, lontano dalla Capitale, hanno conquistato 21 dei loro 38 punti in campionato.

Ma allo Stadium la Roma ha sempre e soltanto perso (9 volte su 9 tra campionato e Coppa Italia), subendo 21 gol e segnandone appena 3, di cui gli ultimi nel lontano ottobre 2014. «La Juve è in un buon momento, ma andremo a Torino pensando di poter vincere», assicura Fonseca, che piazza Kalinic al posto dello squalificato Dzeko e deve rinunciare ancora a Perotti, Pastore e Mkhitaryan.

