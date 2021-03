Timothy Ormezzano

Lo aveva detto Paratici, lo ha ribadito ieri Nedved: il futuro di Ronaldo sarà ancora bianconero. «Cristiano non si tocca, ha un contratto fino al 2022 e rimarrà».

Di fatto, l'ultima decisione spetterà a CR7, che secondo i media spagnoli sta strizzando l'occhio al Real Madrid. «Ronaldo è deluso, perché è abituato a vincere, ma alla Juve è felice», assicura Morata. Intanto a Torino da qualche giorno c'è l'agente di Ronaldo, Jorge Mendes. Nedved, intervistato da Dazn, conferma anche Pirlo. Ma era accaduto anche con Allegri e Sarri, poco prima del divorzio. «Andrea è e sarà il nostro tecnico al 100%. Abbiamo sposato un progetto, consapevoli delle difficoltà. Ha tutto per diventare un grandissimo allenatore». Anche Chiellini difende Pirlo: «Il problema non è suo ma di tutta la Juve».

Nedved esterna molte meno certezze in merito a Dybala: «Paulo ha un altro anno di contratto, non ho altro da aggiungere a quello che hanno detto Paratici e Agnelli. Valutiamo ogni opportunità di mercato». L'ex Furia ceca torna quindi sull'esonero di Allegri («separazione naturale, non c'è alcun pentimento») e mette pressione all'Inter («Conte a +10 ha l'obbligo di vincere») e alla stessa Juve: «Non pensiamo a difendere il quarto posto ma ad andare a prendere chi è davanti».

