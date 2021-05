Timothy Ormezzano

La prima mossa della nuova Juve è molto funzionale al rientro alla base di Allegri. Si è infatti chiuso il rapporto con Paratici, che due estati fa aveva caldeggiato la partenza del tecnico livornese. L'addio del dirigente in scadenza di contratto era nell'aria. Ieri l'incontro decisivo alla Continassa tra Agnelli e Paratici, che verrà rimpiazzato da Cherubini.

Oggi invece è il giorno dell'assemblea Exor che potrebbe decidere per un ulteriore aumento di capitale o per l'apertura a un socio di minoranza. «Sono stati anni bellissimi, di crescita professionale e di forti emozioni. Si chiude un capitolo importante della mia carriera, in attesa di nuove sfide», dice Paratici, finito nel mirino del Tottenham. «Fabio ha scritto la storia della Juve - sottolinea Andrea Agnelli -, con professionalità e abnegazione: 19 trofei in 11 anni sono la miglior testimonianza del suo lavoro».

Intanto è Juve-Real per Allegri, con Psg e Inter sullo sfondo. I rapporti tra la Signora e Max sono ottimi, come si è visto alla Partita del Cuore. Manca l'intesa sull'ingaggio: Agnelli offre 7 milioni, Max ne vorrebbe quasi 10. Le alternative sono Zidane e Gasperini. In ribasso le azioni di Pirlo, che aspetta e spera.

Infine, la Superlega risponde al procedimento aperto dalla Uefa. Barcellona, Real e Juve «esprimono il proprio rifiuto nei confronti dell'insistente coercizione esercitata da Uefa» e confermano il loro impegno «a modernizzare il calcio tramite un dialogo aperto». Insomma, nessun segnale di resa.

riproduzione riservata ®

Ultimo aggiornamento: Giovedì 27 Maggio 2021, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA