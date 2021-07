Timothy Ormezzano

La pattuglia bianconera in azzurro è sempre più protagonista. I quattro componenti dell'ItalJuve sono risultati decisivi. Chiellini e Bonucci, con buona pace dei loro 70 anni in due, restano probabilmente la migliore coppia di centrali al mondo. Non solo.

Se Giorgio è il leader del gruppo di cui è capitano, Leo è anche un fondamentale playmaker arretrato e contro la Spagna ha segnato con freddezza e personalità uno dei calci di rigore che hanno consegnato agli azzurri il pass per la finale di Wembley. È stato glaciale dal dischetto anche Bernardeschi, non nuovo a passare dal più che deludente rendimento in bianconero agli alti standard in azzurro: la sua rivincita è servita. Ma in copertina c'è soprattutto Chiesa, specialista nel rompere gli equilibri: dopo la rete negli ottavi all'Austria si è ripetuto contro la Spagna confermando il suo magic moment.

Dai quattro bianconeri che hanno tanti motivi per sorridere a uno juventino con il morale sotto i tacchetti. È lo spagnolo Morata, che ha assaporato un po' di gloria segnando il gol del provvisorio 1-1 contro l'Italia prima di sbagliare il rigore poi costato l'eliminazione alla Roja. Dalle stelle alle stalle, dove dovrebbero vivere le bestie che hanno attaccato Alvaro e la sua famiglia sui social. Bastavano e avanzavano i beceri insulti subiti in patria nelle scorse settimane, con tanto di minacce, per destabilizzare un giocatore che, sull'onda emotiva, ha raccontato il percorso di psicoterapia intrapreso da tempo.

Il rito barbaro si è purtroppo ripetuto, con sua moglie Alice Campello bersagliata dai vergognosi attacchi degli haters con tanto di orribili auguri di morte destinati a lei, a suo marito e addirittura ai loro figli. Un fiume di odio denunciato da lady Morata, che ha reso pubblici i messaggi-shock ricevuti: «Spero che in futuro si possano prendere provvedimenti seri per questo tipo di persone, perché è vergognoso e inaccettabile».

